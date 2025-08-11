Erfaren handläggare materiel, Högkvarteret
Försvarsmakten / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren handläggare inom materiel? Logistiksektionen vid Högkvarteret söker nu ytterligare en positiv handläggare till vårt team. Välkommen med din ansökan!
Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.
Om enheten
Högkvarteret (HKV) består av de centrala ledningsorganen försvarsstaben, operationsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Vid Högkvarteret finns även internrevisionen, säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö, flygsäkerhets- inspektören och den militära flyginspektionen samt Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB) och dokumenthanteringssektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB Log) hanterar Logistik för förbandet Högkvarteret. I rollen som materielhandläggare har du en nyckelposition där du främst arbetar med att stödja HKV med:
• Arbetsuppgifter inom förnödenhetsredovisning och materieldirigering
• Kontakt med andra OrgE inom Försvarsmakten
• Delta i nätverksmöten rörande förnödenhetsförsörjning (ex redovisning & avveckling)
• Övriga förekommande uppgifter på Logistiksektionen
Du behöver vara beredd på att periodvis resa och arbeta på obekväm arbetstid, detta planeras dock i god tid och sedvanlig ersättning utgår.Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
KRAV
• Godkänd 3-årig gymnasial utbildning eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig
• Ett par års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av handläggning materiel i Försvarsmakten
• Aktuell erfarenhet att hantera försvarsmaktens redovisningssystem Lift/Prio
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Mycket goda kunskaper i MS Office
• Körkort B Dina personliga egenskaper
Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du drivs av att bygga goda relationer och är bekväm i rollen som samordnare. Du är också lyhörd, handlingskraftig och serviceinriktad, vilket vi ser som en förutsättning för att lyckas i denna roll. Vidare är du självständig, initiativrik och trygg i att ta ansvar för dina arbetsområden. Du är van vid att arbeta strukturerat och är noggrann. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd logistikutbildning
• Tidigare erfarenhet av förnödenhetsförsörjning, gärna med fokus personlig utrustningÖvrig information
Tillträde: snarast enligt ök.
Arbetsort: Stockholm
Befattning: Civil
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta chef Logistiksektionen, Petteri Karttunen som nås via växeln på 08-788 75 00.
Fackliga representanter nås på telefon 08-788 75 00:
Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (Officersförbundet, OFR/O)
Ansökan
Sista ansökningsdatum är 1 september 2025. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9453288