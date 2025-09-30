Erfaren gruppledare till Hästskon stöd- och boendeenhet
2025-09-30
Vad vi gör och vill
På Hästskon stöd- och boendeenhet arbetar vi för att göra verklig skillnad.
Vårt mål är att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar och beroendeproblematik det stöd de behöver för att frigöra sina egna resurser och stärka sin självständighet.
Genom ett icke-dömande förhållningssätt, motiverande samtal och ett vardagsnära stöd skapar vi en trygg miljö där varje individ får möjlighet att växa i sin egen takt.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vill du vara med och bygga upp något från grunden? Nu söker vi en engagerad gruppledare som vill vara med och starta upp vårt nya boende inom socialpsykiatri!
Vi står inför en spännande utveckling - enheten har fått i uppdrag att starta ett nytt boende för personer inom socialpsykiatrin. Som gruppledare kommer du, tillsammans med enhetschef, att spela en central roll i uppstarten av verksamheten. Ditt uppdrag blir att:
Vara med och utforma boendets struktur och innehåll
Rekrytera och introducera ett engagerat medarbetar team
Säkerställa rutiner och arbetssätt som skapar en trygg och kvalitativ verksamhet
Arbeta nära socialsekreterare i processen att ta hem klienter från externa placeringar
Det här är en unik möjlighet för dig som vill göra verklig skillnad - från första spadtaget till en fungerande, meningsfull verksamhet för våra klienter.
Som gruppledare på boendet har du en central roll i att leda och fördela det dagliga arbetet, med målet att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med enhetens uppsatta mål och riktlinjer.
I uppdraget ingår ansvar för bemanning och schemaläggning samt att vara en aktiv medlem i enhetens ledningsgrupp.
En viktig del av ditt arbete är att bidra till verksamhetens kontinuerliga utveckling, där du tillsammans med kollegor och ledning driver förbättringsarbete och kvalitetssäkring.
Tjänsten innefattar inte formellt personalansvar, men innebär ett nära samarbete med enhetschefen i frågor som rör medarbetarskap, arbetsmiljö och personalutveckling.
Arbetsuppgifterna utformas utifrån de individuella behoven hos de boende samt de uppdrag som tilldelats enheten. Arbetet innefattar även dokumentation och administration. Vi tillämpar ett individanpassat stöd i vardagen för varje boende, där vi lägger stor vikt vid att främja individens autonomi och rätt att påverka sitt eget liv.
Arbetet är dagtid vardagar, vi tillämpar årsarbetstid.
Vem är du?
Du som söker ska vara utbildad socionom eller motsvarande. Utbildning i motiverande samtal och signs of safty är meriterande. B-körkort är ett krav. Tidigare erfarenhet av målgruppen och arbetsledning är ett krav.
Du måste vara genuint intresserad av målgruppen och sätta deras behov i första hand. Ett respektfullt bemötande är viktigt och vad vi förväntar oss av dig. Egenskaper som värderas högt är god samarbetsförmåga, kreativitet, fokus på uppdraget, personlig mognad och förmåga att agera självständigt inom fastställda riktlinjer. Du måste ha god förmåga att arbeta utifrån andra människors behov och önskemål. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 20 oktober Intervjuer sker löpande. Eventuell provanställning kan komma att tillämpas. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Mathias Arweson Grande, Mathias.Arweson@tyreso.se
och 08-578 294 93.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Mathias Arweson Grande +46857829493 Jobbnummer
9532879