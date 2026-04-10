Erfaren gruppchef för integrations- och databasspecialister
2026-04-10
Vill du leda en högkompetent grupp som är en grundpelare i vår infrastruktur- och plattformsleverans? Vi söker en trygg och engagerad ledare som brinner för moderna arbetssätt, kontinuerlig leverans och att skapa förutsättningar för hållbar och effektiv utveckling.
På it-avdelningen är vi ca 350 medarbetare och vårt samhällsviktiga uppdrag gör att vi behöver bli fler. Som en del av vår IT-avdelning kommer du att jobba i en utvecklande miljö, med fokus på medarbetares engagemang och nya idéer. Vi lägger samtidigt mycket energi på att skapa en inkluderande kultur med fokus på jämställdhet och hållbara medarbetare. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter gör oss bättre!
Om jobbet
Pensionsmyndigheten söker en gruppchef till enheten Plattform och Infrastruktur inom IT-avdelningen. Enheten ansvarar för myndighetens tekniska plattformar, infrastruktur, driftprocesser samt utvecklingen av våra arbetssätt inom automatisering och DevOps.
I den här rollen leder du en grupp med två specialistteam inom vår
plattformsleverans. Ett av teamen består av våra DBA:er, för alla olika
databaser som vi hanterar. Det andra teamet är våra integrationsspecialister,
som ansvarar för myndighetens integrationsplattform där både interna och
externa integrationer flödar.
Gruppen är en central del av vår agila plattformsleverans. Som chef ansvarar
du för den strategiska inriktningen, kompetensförsörjningen och för att skapa
goda organisatoriska förutsättningar. Detta sker i tätt samarbete med
myndighetens agila ledare.
Typiska arbetsuppgifter inkluderar mål- och utvecklingssamtal, lönesättning, rekrytering, budget- och arbetsmiljöansvar. Aktivt deltagande i enhetens ledningsgrupp, där i dagsläget sju gruppchefer ingår tillsammans med enhetschefen. Enheten och gruppen har idag personal i både Stockholm och Luleå, och resor kan förekomma.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för rollen. Du är en trygg ledare som trivs i en miljö med högt tempo, kontinuerlig leverans och nära samarbete med produkt- och utvecklingsteam. Du leder genom andra och skapar engagemang, delaktighet och tydlighet även i komplexa förändringsinitiativ.
Vi söker dig som har:
Har en relevant akademisk examen eller likvärdig kompetens
Har minst tre års erfarenhet som första linjens chef
Har god förståelse för teknisk infrastruktur eller plattformsutveckling
Har flerårig erfarenhet av ledarroller i en agil miljö, gärna enligt SAFe
Har erfarenhet av förändringsledning och kontinuerligt förbättringsarbete
Har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet eller annan reglerad bransch
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt vid Hornstulls tunnelbana och vårt kontor i Luleå ligger i direkt anslutning till Luleås tekniska universitet.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM
Stockholm
Michael Karlsson, ST 010-4543427
