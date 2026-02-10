Erfaren Golvläggare till växande entreprenadföretag
Schnell Rekrytering AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Örebro Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Örebro
2026-02-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schnell Rekrytering AB i Örebro
, Nacka
, Västerås
, Norrköping
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Är du vår nästa golvläggare med fokus på kvalitet och noggrannhet?
Vi på Schnell rekrytering AB har fått det ärofyllda uppdraget att hjälpa en av landets mest kvalitetsmedvetna golventreprenörer att utöka sitt team.
Vi söker nu skickliga och engagerade golvläggare som vill bli en del av vår kunds växande team.Om tjänsten
Som golvläggare arbetar du med professionell installation av golvlösningar i både nyproduktion och renoveringsprojekt. Våra uppdrag omfattar såväl privata kunder som företag och offentliga miljöer. Arbetet sker självständigt eller i team, beroende på projektets omfattning.Dina arbetsuppgifter
Montering och installation av olika typer av golv (trä, parkett, vinyl, plast m.m.)
Förberedande arbeten såsom underlagsarbete, spackling och mätning
Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i utfört arbete
Kundkontakt och samarbete med projektledare och kollegor
Följa gällande säkerhetsföreskrifter och branschstandarderKvalifikationer
Yrkesbevis - Mattläggare
God förståelse för ritningar och arbetsbeskrivningar
B-körkort
Svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Självständig men trivs även med teamarbete
Yrkesstolthet och fokus på kvalitet
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Varierande och utvecklande projekt
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till vidareutveckling och kompetenshöjning
Marknadsmässiga villkor och lön
Vi går igenom ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Örebro Län Jobbnummer
9735346