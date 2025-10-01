Erfaren golvläggare till Nyköpings Golv & Slip
Nyköpings Golv & Slip AB är ett lokalt förankrat företag i Nyköping med gott rykte, hög yrkesstolthet och lång erfarenhet inom golvläggning, våtrumsgolv samt vägg och golvslipning. Vi står för trygghet, ansvar och kvalitet - och levererar alltid jobb vi kan stå för. Nu växer vi och söker dig som vill bli en del av vårt gäng!
Om rollen
Vi söker en självgående golvläggare som är trygg i sin yrkesroll och gillar att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att jobba tillsammans med kollegor och ensam.
Vi letar efter dig som:
• Har gedigen erfarenhet inom yrket
• Är självgående och trivs med ansvar
• Har utbildning inom GVK
• Innehar B-körkort (krav)
Arbetsplats och villkor
• Arbetsort: Nyköping/Södermanland
• Arbetstider: 06:45-16:00
• Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Kollektivavtal: Ja (Fora)
Om oss som arbetsgivare
Vi är idag 4 anställda och letar efter fler som vill växa tillsammans med oss. Här får du:
• Ett prestigelöst klimat med högt i tak
• Vara del av ett team där alla räknas
• Frihet under ansvar och varierade arbetsdagar
• En arbetsmiljö där allas röst får höras
Passar du in?
Du är trygg i livet, gillar att ta egna beslut, har god initiativförmåga och är social. Du trivs i ett sammanhang där alla hjälps åt och där du inte bara är en kugge - utan en nyckelspelare i teamet.
Ansök redan idag och bli en del av Nyköpings Golv & Slip
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766) Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Kontakt
Jimmy Söderberg jimmy@tillvaxtnykoping.se Jobbnummer
9534862