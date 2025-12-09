Erfaren Geotekniker till Trafikverket Underhåll
Trafikverket / Gruv- och metallurgijobb / Solna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Solna
2025-12-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en erfaren geotekniker som trivs med variation, självständighet och att växla mellan operativt, taktiskt och strategiskt arbete? Hos oss på Trafikverket får du vara med och utveckla och förbättra samt klimatanpassa Sveriges infrastruktur - varje dag, året om.
Erfaren Geotekniker till Trafikverket UnderhållPubliceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Våra geotekniker har en vardag som snabbt kan påverkas av oplanerade händelser - som ras, skred, översvämningar eller andra naturpåverkande incidenter. Ett tydligt exempel är de kraftiga regnen i Västernorrland, där skred och bortspolade bankar ledde till akuta insatser för att säkra anläggningen. I sådana lägen behöver vi kollegor som snabbt kan ställa om, ta initiativ och agera rådgivande under press - ofta med stor egen bedömningsförmåga och korta ledtider.
Som geotekniker inom verksamhetsområde Underhåll arbetar du nära anläggningen och fungerar som expertstöd i en rad geotekniska frågor kopplat till vägar och järnvägar. Din primära roll är att stödja underhållsverksamheten i en region vid brister, skador och akuta händelser, men vid större händelser kan du behöva stötta i andra regioner då vi har nationell organisation.
Du bidrar även inom flera andra områden:
Akut expertstöd till t.ex. projektledare inom väg, järnväg och bro.
Strategiskt arbete, bl.a. i samverkan med systemavdelningarna för att skapa förutsättningar för framtida åtgärder.
Stöd till verksamhetsområde Planering vid externa remisser, t ex detaljplaner och bygglov.
Bedömningar vid påverkan från tunga transporter, ledningstryckningar (el, vatten, fjärrvärme etc.) och annan extern påverkan.
Forskning, metodutveckling, regelverk och klimatanpassning.
Arbetet kräver nära samverkan med kollegor inom andra teknikområden och externa parter. Du deltar också i nätverksträffar och utbildningsinsatser, och kan bidra i regelverks- och utvecklingsarbete.
Övrig information
Möjliga placeringsorter är Borlänge, Gävle, Solna, Göteborg och Karlstad.
Resor inom Sverige förekommer, främst i samband med platsbesök och möten.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som geotekniker behöver du vara självständig, trygg i din kompetens och ha lätt för att skapa förtroende i samarbete med andra. Rollen kräver att du snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer, kommunicera dina bedömningar tydligt och agera rådgivande under såväl planerade som akuta förhållanden.
Du har en stark analytisk förmåga, men också en god förståelse för den praktiska verkligheten ute i anläggningen. I en vardag som kan skifta snabbt är det avgörande att du trivs med variation, har förmågan att prioritera och snabbt kan växla fokus - ibland från strategisk utveckling till akuta insatser på fältet.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnadsteknik med inriktning mot geoteknik, eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet som geotekniker, gärna med både praktisk och teoretisk kompetens
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Praktisk erfarenhet från fältarbete, såsom att ha varit ute i anläggning och genomfört t.ex. riskanalyser.
Kunskap om vägars, järnvägars och broars uppbyggnad och funktion.
Förmåga att bedöma vägens eller järnvägens bärighet vid t.ex. tunga transporter.
Erfarenhet av att analysera kartunderlag och informationsskikt i GIS.
Goda kunskaper om geotekniska regelverk inom svensk infrastruktur.
Erfarenhet av att arbeta med t.ex. stabilitetsberäkningar, sättningsbedömningar eller åtgärdsprojektering.
Förståelse för hydraulik och vattenströmning.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:440". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Eva-Lotta Olsson 0101231869 Jobbnummer
9635315