Erfaren Fysioterapeut sökes till heldygnsvården, Psykiatri Sydväst
2026-02-24
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Vill du vara med och stärka den fysioterapeutiska kompetensen inom äldrepsykiatri och bidra till framtidens psykiatriska vård?
Om verksamheten
Sydväst Psykiatri vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge bedriver högkvalitativ akutsjukvård med patienten i centrum.
Vi söker nu en erfaren fysioterapeut med särskilt fokus på avdelning M79 - äldrepsykiatri Tio skäl till varför vi tycker att du ska välja Psykiatri Sydväst som arbetsplats.
På M79 möter du äldre patienter med psykiatrisk samsjuklighet, kognitiv svikt, affektiva tillstånd och somatiska behov. Här får du en viktig roll i att stärka funktion, självständighet och livskvalitet genom individanpassade insatser. Som fysioterapeut ingår du i ett team och planerar patientens rehabilitering. Du arbetar med bedömningar, träning/behandling, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel. Arbetsuppgifterna innefattar även överrapportering till primärvårds rehab. Du är ett stöd för övrig personal i bland annat hjälpmedelsfrågor.
Tjänsten innebär arbete över våra avdelningar M67, M69, M77, M79 och M86 i nära samarbete med arbetsterapeutkollega och övriga professioner.
Ditt uppdrag och ansvar
Bedömning och behandling
Du arbetar med patienter med komplex psykiatrisk problematik. Inom äldrepsykiatrin (M79) tillkommer arbete med åldersrelaterad funktionsnedsättning och mobiliseringsbehov.
Psykosomatisk och rehabiliterande inriktning
Genom kroppskännedomsinriktade metoder, fysisk aktivitet och motiverande samtal stödjer du patienten i att förstå sambandet mellan kropp och psykiskt mående. Du arbetar aktivt med beteendeaktivering och hållbara livsstilsförändringar.
Kliniskt fysioterapeutiskt arbete
Du ansvarar för mobilisering, fallprevention, funktionsbedömningar, träningsupplägg och aktivering - särskilt viktigt inom äldrepsykiatrin där både psykiatriska och somatiska behov samverkar.
Teamarbete och utveckling
Du är en del av ett multiprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor , kuratorer och arbetsterapeut.
Vi söker dig som
Är legitimerad fysioterapeut med erfarenhet från geriatrisk eller somatisk slutenvård alternativt primärvårdsrehabilitering.
Är trygg i att arbeta med patienter med psykiatrisk samsjuklighet.
Har ett genuint intresse för äldrepsykiatri.
Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samverkan med andra professioner.
Har förmåga att se hela människan - både kroppsligt, psykiskt och socialt.
Vi erbjuder
En utvecklande projektanställning under ett år med möjlighet att påverka och utveckla äldre psykiatrisk rehabilitering.
En stimulerande arbetsplats inom Psykiatri Sydväst.
Kompetensutveckling och professionsnära samarbete.
En arbetsmiljö präglad av samarbete, innovation och starkt patientfokus.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Tidsbegränsad anställning på 10 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Sysselsättning 100 %
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
