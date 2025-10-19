Erfaren förskolepedagog till Morkullans förskola
Morkullans Förskola, Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Örnsköldsvik
Om Morkullan
Morkullans förskola är ett föräldrakooperativ som startades år 1995 och har sedan dess drivits av engagerade föräldrar. Verksamheten bedrivs i en renoverad och anpassad villa i Gimåt, med närhet till naturen. Förskolan har 20 platser som är fördelat på två avdelningar, Knytte 1-3 åringar och Mulle 4-5 åringar. Vi har förmånen att tillsammans med barnens föräldrar kunna skapa en förskola där barnen får utvecklas i en miljö där det individuella barnet och dess kognitiva, sociala och fysiska utveckling står i fokus. Hos oss är det viktigt att arbeta i en nära och öppen dialog där vi alla bidrar till att skapa en trygg tillvaro för barnen.
Om dina arbetsuppgifter
Ditt arbete på Morkullan kommer tillsammans med övriga medarbetare vara att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen. Hela arbetsgruppen har ett nära samarbete mellan varandra, vilket främjar barnets känsla av trygghet under hela dagens gång. Var och en i personalgruppen har ett delat ansvar över att berika innehållet i verksamheten och dokumentera utvecklings- och lärandeprocesserna.
Om dig
Vi söker i första hand dig som är utbildad förskollärare, med minst 3 års erfarenhet av att jobba med barns utveckling och lärande. Vi ser också att du ska känna dig trygg att axla ett övergripande ansvar när rektor inte är på plats, exempelvis driva det systematiska kvalitetsarbetet, handla efter akuta krisplaner och lösa tillfälliga frånvaroanmälningar hos personalen.
Vi ser att du har ett engagerat förhållningssätt som stärker barnens möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen.
Vi tror att du är nyfiken, engagerad och tillför lust i arbetet som bidrar till att barn, kollegor och hela verksamheten utvecklas. Vidare ser vi också att du har en vilja att utveckla goda relationer med barnen, arbetsgruppen och vårdnadshavare som bygger på ömsesidig respekt.
Vi erbjuder dig
Tjänsten inleds som en provanställning på sex månader och kommer därefter övergå i en tillsvidareanställning.Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi kommer att begära ett utdrag från belastningsregistret innan en eventuell anställning.
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut, så skicka in din ansökan redan idag om du är intresserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: morkullansforaldrar@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morkullans Förskola, Ekonomisk Fören
Morkullevägen 27 (visa karta
)
891 40 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Morkullans Förskola Ek Fören Kontakt
Rektor
Frida Haarstad 0702418922 Jobbnummer
9563635