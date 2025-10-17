Erfaren forskare miljökemi till Stockholm
Statens geotekniska institut / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens geotekniska institut i Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Denna tjänst riktar sig till dig som har flerårig kvalificerad yrkeserfarenhet relaterad till arbete med förorenade områden och specifikt PFAS i miljön.
Tjänsten är placerad på enheten Markkemi inom avdelningen Mark- och vattenmiljö. Avdelningen arbetar med tillämpad forskning, teknikutveckling, myndighetsstöd och kunskapsuppbyggnad inom sanering och återställning av förorenade områden. Inom den tillämpade forskningen ligger just nu ett särskilt fokus på undersökningar, utredningar och åtgärder av PFAS-förorenade områden.
I enhetens uppgifter ingår även kunskapsutveckling inom åtgärdsmetoder, miljökemisk laboratorieverksamhet till stöd för forskningsverksamheten, utveckling av miljökemiska laboratoriemetoder samt visst uppdragsarbete och rådgivning inom miljökemiska frågor.
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Tjänsten är en 30 % tillsvidareanställning placerad vid SGI:s kontor i Stockholm.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som miljökemist med specifik kunskap om PFAS i miljön. Du kommer att arbeta inom och stötta kollegor som jobbar inom SGIs regeringsuppdrag om PFAS. Utöver det tillkommer arbete inom andra forsknings- och utvecklingsuppdrag samt kunskapsförmedling inom förorenade områden. Du kommer också att ge stöd till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner. Arbetet omfattar även medverkan i seminarier och kurser samt samverkan med andra myndigheter och andra aktörer. Arbetet sker till stor del självständigt, men inom SGI hjälps vi åt med handläggningen av ärenden och utvecklingen av våra ämnesområden och arbetssätt.Kvalifikationer
För tjänsten krävs:
* doktorsexamen med inriktning mot miljökemi eller annan inriktning som SGI bedömer lämplig för tjänsten,
* har mångårig erfarenhet av att arbeta med forskning och utveckling
* specifik och god kunskap om PFAS,
* varit författare till vetenskapliga publikationer,
* vara en erfaren projektledare,
* erfarenhet av att hantera och statistiskt bearbeta analysresultat,
* god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har:
* god kännedom om miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter,
Vid urvalet läggs stor vikt vid din personliga lämplighet. I rollen som erfaren miljökemist behöver du ha:
* administrativ ordning och reda och en god planeringsförmåga
* förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
* god analytisk och problemlösande förmåga
* god kommunikativ förmåga
* god samarbetsförmåga
För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund, http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/
ÖVRIGT
När du söker anställning hos oss ger du ditt medgivande att vi får hantera dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i annat syfte än att genomföra rekryteringen.
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning, löneanspråk, betygskopior och andra handlingar som du vill åberopa.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen inom myndigheten samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
Behöver du hjälp med din digitala ansökan kontakta gärna supporten på 0771-693 693.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1372". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Geotekniska Inst
(org.nr 202100-0712) Arbetsplats
Statens geotekniska institut Kontakt
HR-chef
Jasmina Berberovic 013-20 18 16 Jobbnummer
9561094