Erfaren Forskare med inriktning transportsystemplanering och optimering

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vi är omkring 250 medarbetare och finns i Linköping, Stockholm, Göteborg, Lund och Skellefteå. VTI har en årlig omsättning på omkring 300 miljoner kronor.
Till enheten Trafikanalys och logistik söker vi nu ytterligare en medarbetare. Enheten har ca 35 medarbetare och arbetar med tillämpad och samhällsmotiverad forskning samt kvalificerade utredningar inom logistik-, transport-, energiförsörjning, digitalisering och trafiksystem. Fokus ligger på att ta fram kunskap och modeller som möjliggör mer tillförlitliga beslutsunderlag. Detta för att möta mål inom t.ex. effektivitet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö, energiförsörjning, resiliense och säkerhet.Om rollen
Vi söker en erfaren forskare med inriktning transportsystemplanering och optimeringsmetodik, gärna med kunskap och erfarenhet från spårburna trafiksystem. Som en erfaren forskare förväntas du ta ett stort ansvar inom profilområdet. Till det hör att arbeta med områdets inriktning och utveckling samt att säkerställa finansiering genom projektansökningsarbete. Du kommer genomföra forskning i olika konstellationer och omfattning beroende på hur projektläget utvecklas. Det kan vara egen forskning i mindre projekt eller större tvärfunktionella konstellationer med medarbetare från andra VTI-enheter, andra forskningsorganisationer eller företag. Din roll kommer variera mellan att leda hela eller delar av projekt eller vara deltagare utifrån din specifika kompetens. Inom VTI samverkar vi brett mellan enheterna, men närmast i detta fall är enheten för transportekonomi.
Inom inriktningen transportsystemplanering utvecklar VTI kvantitativa metoder och modeller för att analysera och ta fram beslutsunderlag för långsiktig åtgärdsplanering, inklusive modeller för påverkan på transportefterfrågan - både för person- och godstransporter. Vår forskning berör planering på såväl nationell som regional och lokal nivå, samt samordning mellan trafikering och underhåll. Inom enheten finns en bred och djup kunskap från flera kompletterande tekniker och verktyg. Vi söker dig med gedigen erfarenhet av utveckling och användning av optimeringsmodeller, gärna med tillämpning inom spårburna transporter.
Vi söker dig som vill:
• Utveckla trafik- och transportmodeller baserade på optimeringsteknik för att beskriva och analysera olika trafiksystems framtida utformning och funktion, inklusive dess underhåll.
• Bidra till utredningar och analyser av olika trafik- och transportsystem, deras användning, utveckling och underhåll, samt styrmedel och processer som används i planeringen.
• Vidareutveckla VTI:s förmågor kring optimeringsteknik och spårburna transporter.
• Samarbeta med andra experter inom ekonomi, teknik, planering och användning av olika transportslag.
Aktuella projekt handlar bland annat om:
• Samplanering av underhåll och trafikflöden på järnväg.
• Prognosmodeller för gods- och persontransporter över flera trafikslag.
• Olika organisationsmodeller och planeringsprocesser för kapacitetstilldelning, regionalt, nationellt och för gränsöverskridande trafik.
• Resilienta logistik-, transport-, trafiksystem.
• Beredskapshänsyn i logistik- och transportsystemen.
• Digitalisering och automation av planeringsprocesser för transportsystem.
På enheten bedriver vi allt ifrån långsiktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra forskningsinstitut, till uppdrag för till exempel statlig verksamhet eller näringsliv. En del av vår forskning bedrivs inom ramen för internationella projekt eller EU-projekt.
Våra erfarna forskare är viktiga företrädare för institutet gentemot externa samarbetspartners och uppdragsgivare och har till uppgift att utveckla dessa relationer.
Tjänsten är i första hand placerad på VTI:s kontor i Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-11Profil
Vi söker dig med erfarenhet av forskning och kvalificerad utveckling och användning av optimeringsteknik inom transportområdet. Du har en doktorsexamen inom teknik, ekonomi eller motsvarande och har ett etablerat professionellt nätverk med internationella kontakter. Erfarenhet från optimering av transporttillämpningar är en förutsättning. Specifik erfarenhet inom tillämpad kombinatorisk optimering och makroskopiska nätverksmodeller av transportsystem är meriterande, gärna med koppling till underhållsplanering. Du har god kunskap om bearbetning och analys av stora datamängder samt förståelse för simuleringsbaserade verktyg. Forskning inom järnväg och spårburna transporter är meriterande. Så är också erfarenhet av att studera olika trafikslag, strategisk planering och multimodala transporter.
Som forskare förväntas du ta egna initiativ, arbeta självständigt men också kunna samarbeta och leda andra. Du har därför god erfarenhet av projektledning och du har tidigare erhållit finansiering för egen forskning. Vidare har du lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Profilen innebär att projekt kommer handla om långsiktig planering för nationella trafiksystem. Därför kan säkerhetsklassning eller användning av känsligt data vara aktuellt för enskilda projekt, vilket innebär att svenskt medborgarskap är ett krav.
Erfarenhet av internationellt samarbete, arbete inom EU-projekt och ett välutvecklat nationellt och internationellt kontaktnät inom sektorn är meriterande.
Vi erbjuder rätt person en etablerad och dynamisk forskningsmiljö, där vi bedriver forskning med stor relevans för transportsystemets utveckling. Arbetet ger goda förutsättningar för aktörsövergripande samarbeten i tillämpade forskningsprojekt.
Mer information
Mer information om VTI och specifikt om enheten TAL hittar du här: Trafikanalys och logistik
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på Personuppgifter - vti.se
