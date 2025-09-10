Erfaren forskare för arbete med forskningsledning inom radarsystem
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du intresserad av att vara med och leda utvecklingen av ny teknik för att stärka Sveriges försvar och säkerhet? Vill du arbeta med tillämpad forskning i samarbete med ämnesexperter och uppdragsgivare? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Du kommer att arbeta med att utforma, planera och leda forsknings- och utvecklingsprojekt. Initialt kommer fokus att vara på att leda FOI:s del av ett europeiskt samarbetsprojekt inom radarvågutbredning. Du kommer att arbeta som projektledare, men också bidra med tekniskt arbete som passar din bakgrund och kan innebära utförande av tekniska omvärldsanalyser, litteraturstudier, dokumentation av våra forskningsresultat samt planering och ledning av prov och försöksverksamhet. Dialog med uppdragsgivare och samarbetspartners, samt framtagande av forskningsansökningar och offerter ingår i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna ingår också identifiering av relevanta frågeställningar, skriftlig rapportering på svenska till våra uppdragsgivare och kan innebära vetenskaplig publicering. Arbetet syftar ytterst till att bedöma nyttan som nya tekniker, metoder och produkter inom radarområdet kan ha för Sveriges försvar. Inledningsvis kan arbetet vara mer tekniskt med syftet att lära känna vår verksamhet.
Om enheten
FOI finns på fyra platser: Stockholm, Umeå, Grindsjön och Linköping. Du kommer att ingå i enheten Radarsystem som tillhör avdelningen Telekrig . Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/telekrig.html
.
Enheten Radarsystem analyserar och värderar metoder och tekniker för radarspaning och radarövervakning, analyserar egenskaper och prestanda hos Försvarsmaktens radarsystem samt utvecklar nya radarsystemkoncept. Enheten genomför även mätningar, modellering och simulering, utvecklar signalbehandlingsmetoder och tar fram experimentella radarsystem, samt bedömer konsekvensen av ny teknisk utveckling, t.ex. inom drönarområdet och tillämpningen radarspaningssatelliter.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en teknisk/naturvetenskaplig forskarutbildning,
erfarenhet av arbete med radar eller inom ett område som FOI bedömer som tekniskt/vetenskapligt närbesläktat som t.ex. radio, mikrovågsteknik, telekommunikation eller sensorteknik,
erfarenhet av att arbeta som projektledare eller i andra roller med praktisk arbetsledning av juniora forskare eller ingenjörer,
erfarenhet av att självständigt planera projekt samt ansvara för dokumentation och redovisning av resultat,
flytande språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Utöver dina formella meriter lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet sker både individuellt och i grupp varför du behöver vara självgående, men också ha god samarbetsförmåga. Du har god analytisk förmåga, är strukturerad och initiativtagande.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten eller andra delar av försvarssektorn.
Forskarutbildning.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 5 Oktober 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Lantz. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (SACO) och Johan Gustavsson (OFR/S - ST vid FOI). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
