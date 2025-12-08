Erfaren forskare - Biologisk Mångfald i matsystemet
2025-12-08
Brinner du för att utveckla hållbara matsystem och vill arbeta i gränslandet mellan forskning, innovation och praktisk tillämpning? Vill du bidra till ökad biologisk mångfald genom att ta fram kunskap, data och metoder som gör verklig skillnad i livsmedelskedjan? Då kan du vara den forskare vi söker!
Enheten Hållbara Matsystem samlar omkring 20 forskare och specialister som arbetar för en hållbar omställning av matsystemet genom tillämpad och lösningsorienterad forskning. Genom systemanalytiskt och tvärvetenskapligt arbete och i nära samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi utvecklar vi kunskap, data och metoder som möjliggör hållbara beslut i hela livsmedelskedjan - från hav och jord till bord
Om rollen Vi söker nu en erfaren forskare som vill bidra till och vidareutveckla vår forskning och våra uppdrag inom biologisk mångfald i matsystemet. I dag arbetar 7 personer i gruppen med frågor som exempelvis beräkning av produkters, processers och jordbruksmetoders biodiversitetspåverkan, metodutveckling inom biodiversitetsrelaterad LCA, metoder och ramverk för hur företag och organisationer kan jobba med biologisk mångfald, naturrestaurering, jordhälsa, ny teknik för att kartlägga och övervaka biologisk mångfald mm. Vi samverkar också brett inom RISE med kompletterande kompetenser.
Vårt arbete omfattar alltifrån fleråriga nationella och internationella forskningsprojekt till kortare uppdrag för företag, myndigheter och miljöorganisationer. Vi tar ett gemensamt ansvar för att utveckla området och ser till helheten snarare än enbart till våra egna projekt.
Som forskare inom biologisk mångfald hos oss kommer du att:
Vara drivande i utvecklingen av forskningsområdet biologisk mångfald i jordbruks- och livsmedelssystemet
Leda egna forskningsprojekt och aktivt bidra i andras
Initiera och driva ansökningar, både självständigt och i samverkan med kollegor och externa parter
Arbeta strategiskt för att utveckla gruppens kompetens på både kort och lång sikt
Genomföra kortare kunduppdrag inom din och gruppens expertisområden
Representera RISE i relevanta forum internt och externt
Tjänsten är placerad på enheten Hållbara Matsystem inom RISE Livsmedelsavdelning, med placering i Lund, Göteborg eller Uppsala. Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs.
Vem är du? Vi söker dig som:
är disputerad biolog, agronom, miljövetare, naturgeograf eller motsvarande, med minst 3 års arbetslivserfarenhet efter disputation
har dokumenterad erfarenhet av att driva egna projekt och forskningsansökningar
har god kunskap om svenskt jordbruk och livsmedelskedjans påverkan på natur och biologisk mångfald
har erfarenhet av projektledning och förmåga att skapa nya samarbeten
uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
behärskar engelska obehindrat
Det är också meriterande om du har:
erfarenhet av LCA eller andra systemvetenskapliga verktyg
erfarenhet av att utveckla metoder och/eller modeller för bedömning av påverkan på biologisk mångfald
erfarenhet av tillämpade projekt så att du kan agera brygga mellan forskningen och näringen
ett etablerat nätverk inom forskningsområdet, nationellt och gärna internationellt
Som person är du prestigelös, social och trivs i ett team där vi löser komplexa utmaningar tillsammans. Du tar initiativ, bidrar med energi och inspireras av samarbete i tvärvetenskapliga miljöer. Vidare är du analytisk, noggrann och levererar med hög kvalitet. Då många av våra partners är internationella behöver du även behärska engelska obehindrat.
Är vi rätt för varandra? På RISE värdesätter vi olikheter, och vi är övertygade om att mångfald skapar en innovativ miljö där vi tillsammans utvecklar ny kunskap och bidrar till en mer hållbar framtid. Hos oss samlas engagerade problemlösare som arbetar med några av vår tids största samhällsutmaningar. Här får du goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt.
Välkommen med din ansökan! Om du har frågor är du välkommen att kontakta Maria Hellström, enhetschef, +46 10 516 66 30 eller Georg Andersson, forskare, +46 10 516 65 16. Sista ansökningsdag är 9 jan 2026 men vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Detta är ett heltidsjobb.
