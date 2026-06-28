Erfaren fordonstekniker sökes till etablerad verkstad

Andres Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping
2026-06-28


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Andres Bilservice AB i Linköping söker en erfaren fordonstekniker.
Vi har varit verksamma i över 6 år och har byggt upp en stabil verksamhet med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Nu söker vi en skicklig fordonstekniker som vill ta ansvar och bidra till företagets fortsatta utveckling.

Publiceringsdatum
2026-06-28

Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnostik
Däckskifte och balansering
Byte av kamrem och kamkedja
Service och oljebyte av växellådor
Kundmottagning och dokumentation

Vi söker dig som
Har minst 2–4 års erfarenhet som fordonstekniker
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är noggrann och lösningsorienterad
Har god arbetsmoral och hög yrkesstolthet
Har B-körkort
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från märkesverkstad
Köldmediecertifiering kategori V

Vi erbjuder
Heltidsanställning
Självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter
En trygg anställning i ett etablerat företag
Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: andresbilservice@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andres Bilservice AB (org.nr 559556-5879)
Låsbomsgatan 11 (visa karta)
589 41  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9982276

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