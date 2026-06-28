Erfaren fordonstekniker sökes till etablerad verkstad
Andres Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andres Bilservice AB i Linköping
Andres Bilservice AB i Linköping söker en erfaren fordonstekniker.
Vi har varit verksamma i över 6 år och har byggt upp en stabil verksamhet med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet. Nu söker vi en skicklig fordonstekniker som vill ta ansvar och bidra till företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-28Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnostik
Däckskifte och balansering
Byte av kamrem och kamkedja
Service och oljebyte av växellådor
Kundmottagning och dokumentation
Vi söker dig som
Har minst 2–4 års erfarenhet som fordonstekniker
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är noggrann och lösningsorienterad
Har god arbetsmoral och hög yrkesstolthet
Har B-körkort
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från märkesverkstad
Köldmediecertifiering kategori V
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter
En trygg anställning i ett etablerat företag
Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: andresbilservice@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andres Bilservice AB
(org.nr 559556-5879)
Låsbomsgatan 11 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982276