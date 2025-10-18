Erfaren fordonstekniker sökes Autolane i Kungälv
2025-10-18
Vi söker dig som redan har erfarenhet som fordonstekniker, men som ser dig om efter nya utmaningar i en tjänst där du kan utvecklas och trivas både kompetensmessigt och socialt!
Som fordonstekniker hos Autolane arbetar du med alltifrån fordonstester, felsökning och service till mer avancerade reparationer av nyare begagnade bilar från alla bilmärken!
Vår verkstad är topputrustad med den senaste tekniken och vi är måna om att ligga i framkant - både tekniskt och arbetsmiljömässigt.
Du blir en del av ett erfaret och engagerat verkstadsteam, men samarbetar också tätt med andra avdelningar i företaget. Arbetet är både självständigt och socialt, och du kommer att ha stor möjlighet att påverka din egen arbetsdag.
Vi erbjuder:
En modern och välutrustad verkstad
Ett tryggt och växande företag med höga ambitioner
Trevlig arbetsmiljö och god sammanhållning i teamet
Möjlighet till kompetensutveckling
Trygga anställningsvillkor
Kvalifikationer och profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som fordonstekniker/bilmekaniker, gärna flera år
Goda kunskaper inom felsökning, service och reparationer
Vana att arbeta med moderna diagnosverktyg och system
B-körkort
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du behärskar flera språk eller har erfarenhet av arbete med flera bilmärken.
Du är ansvarsfull, noggrann och har ett öga för kvalitet. Du gillar att jobba i team, sprider positiv energi och är van vid att ta eget ansvar. Kundfokus är en självklarhet för dig - både internt och externt.
Lär känna och bli en av oss i Autolanefamiljen
Autolane AB är en prisbelönt bil och MC-firma som har vunnit det prestigefyllda Gasellpriset hos Dagen Industri hela 3 gånger och således fick utmärkelsen Mästargaseller. Vi tror vår framgång kommer från att vi har byggt upp vårt varumärke på kvalitet och extraordinär kundservice. Detta hade inte varit möjligt utan våra passionerade och engagerade medarbetare. Därför tror vi på en arbetsplats som främjar teamkänsla och där de anställda trivs och kan utvecklas mot nya mål. Idag är vi 28 kollegor som arbetar inom inköp, försäljning, ekonomi, rekond och verkstad som genuint tycker om vårt arbete och är stolta över vår arbetsplats.
Låter detta som rätt steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 30/11
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ansokan@autolane.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker". Omfattning
Autolane AB
https://www.autolane.se/
Solbräckegatan 14
)
För detta jobb krävs körkort.
