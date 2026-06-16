Erfaren Fordonstekniker Service till Werksta Sollefteå Hallstaberget
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Sollefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollefteå
2026-06-16
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Är du erfaren bilmekaniker och vill arbeta på en auktoriserad verkstad för Mercedes och Toyota i Sollefteå?
Du kommer att arbeta med:
Som bilservicemekaniker på Werksta Sollefteå Hallstaberget arbetar du på en auktoriserad verkstad för Mercedes och Toyota där du ansvarar för diagnostik, service och reparation av person- och lätta nyttofordon. Du blir en del av ett team som prioriterar kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Arbetet innefattar felsökning, serviceintervaller enligt tillverkarens rekommendationer, montering och justering av komponenter samt dokumentation i verkstadssystemet. Du samarbetar nära tekniker, kundmottagning och platschef för att säkerställa kostnadseffektiva och korrekta reparationer.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Utföra diagnostik och felsökning med modern verktygs- och diagnosutrustning.
Genomföra service, underhåll och reparationer enligt Mercedes och Toyotas auktoriserade riktlinjer.
Montera och byta delar samt säkerställa korrekt justering och funktion innan återlämning till kund.
Dokumentera utfört arbete i verkstadssystemet och upprätta korrekta arbetsorder och tidredovisning.
Samarbeta med kundmottagning för att informera kunder om status, kostnadsförslag och rekommendationer.
Delta i kvalitetssäkring, rapportera avvikelser och föreslå förbättringar i arbetsprocesser.
Delta i kompetensutveckling och hålla dig uppdaterad kring tillverkarens utbildningar och serviceprogram.
Följa verkstadens rutiner för säkerhet, miljö och ordning i verkstaden.Profil
Vi söker dig med fordonsutbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet samt erfarenhet av arbete på verkstad, gärna med fokus på Mercedes och/eller Toyota. Du är noggrann, problemanalytisk och trivs med att arbeta i team. Erfarenhet av moderna diagnosverktyg och verkstadssystem är meriterande. B-körkort är ett krav.
Relevant fordonsutbildning eller flera års erfarenhet som mekaniker.
Erfarenhet av service och reparationer enligt tillverkaranvisningar, meriterande med certifiering eller tidigare arbete på auktoriserad verkstad för Mercedes eller Toyota.
God teknisk förståelse och vana vid diagnosverktyg och elektroniska system.
Strukturerad, lösningsorienterad och noggrann med god kommunikationsförmåga.
B-körkort krävs.
Om Werksta
Werksta Sollefteå är en del av Skadeverkstadskedjan Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll. Här erbjuds en modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete. Välkommen till ett team där professionalism och kundfokus står i centrum!
Werksta Sollefteå reparerar alla bilmärken. Vi har dessutom dessa auktorisationer på vår verkstad: Mercedes, Toyota, Tesla, Ligier/Microcar och Zeekr
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant och roligt? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund – det viktigaste är ditt engagemang, din noggrannhet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta.
Denna rekrytering hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Johanna Aslan Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin Sverige AB, johanna.aslan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7741177-2055917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Werksta Sollefteå Hallstaberget AB (visa karta
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881 35 RAMSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9966478