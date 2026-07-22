Erfaren fordonsmekaniker sökes till kund i Eskilstuna
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Är du en erfaren fordonsmekaniker som trivs med att lösa tekniska utmaningar och arbeta självständigt? Nu söker vi en skicklig mekaniker till en verkstad i Eskilstuna.
Rollen passar dig som har bred erfarenhet och känner dig trygg med att ta dig an både avancerad felsökning och större mekaniska arbeten.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar och lätta transportbilar.
Avancerad felsökning med diagnosverktyg.
Reparation och byte av motorer, växellådor, bromssystem och andra mekaniska komponenter.
Diagnostisering och åtgärd av elektriska och mekaniska fel.
Kvalitetskontroll och provkörning.
Samarbete med övriga medarbetare för att säkerställa hög kvalitet och effektiva arbetsflöden.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fordonsmekaniker.
Är självgående och trygg i att hantera avancerade reparationer och felsökning.
Har ett stort tekniskt intresse och håller dig uppdaterad inom modern fordonsteknik.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
En trygg anställning i en stabil verksamhet.
En modern och välutrustad verkstad.
Varierande arbetsdagar med tekniskt utmanande arbetsuppgifter.
Trevliga kollegor och en arbetsplats med god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens i det dagliga arbetet.
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109632-2112169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Eskilstuna Centrum (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10009501