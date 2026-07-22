Erfaren fordonsmekaniker sökes till kund i Eskilstuna

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Eskilstuna
2026-07-22


Visa alla maskinreparatörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige

Är du en erfaren fordonsmekaniker som trivs med att lösa tekniska utmaningar och arbeta självständigt? Nu söker vi en skicklig mekaniker till en verkstad i Eskilstuna.
Rollen passar dig som har bred erfarenhet och känner dig trygg med att ta dig an både avancerad felsökning och större mekaniska arbeten.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av personbilar och lätta transportbilar.

Avancerad felsökning med diagnosverktyg.

Reparation och byte av motorer, växellådor, bromssystem och andra mekaniska komponenter.

Diagnostisering och åtgärd av elektriska och mekaniska fel.

Kvalitetskontroll och provkörning.

Samarbete med övriga medarbetare för att säkerställa hög kvalitet och effektiva arbetsflöden.

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som fordonsmekaniker.

Är självgående och trygg i att hantera avancerade reparationer och felsökning.

Har ett stort tekniskt intresse och håller dig uppdaterad inom modern fordonsteknik.

Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.

Trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Har B-körkort.

Vi erbjuder
En trygg anställning i en stabil verksamhet.

En modern och välutrustad verkstad.

Varierande arbetsdagar med tekniskt utmanande arbetsuppgifter.

Trevliga kollegor och en arbetsplats med god sammanhållning.

Möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens i det dagliga arbetet.

Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109632-2112169".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Eskilstuna Centrum (visa karta)
632 18  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10009501

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