Erfaren flyttmedarbetare tillsvidareanställning på heltid
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2026-06-18
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Erfaren flyttmedarbetare – tillsvidareanställning på heltid
Flyttservice Kalmar Län AB | Kalmar
Flyttservice Kalmar Län AB har varit Kalmarregionens ledande lokala flyttfirma sedan 1998. Vi arbetar uteslutande i Kalmar län – ett medvetet val för att aldrig kompromissa med kvaliteten. Hos oss möter kunderna alltid egna, fastanställda medarbetare, och vi har marknadens lägsta reklamationsindex. Vi anlitas av regionens mest krävande kunder: myndigheter, museer, advokatbyråer, mäklarbyråer, gymleverantörer, gymkedjor och fastighetsbolag.
Nu förstärker vi teamet med ytterligare en erfaren flyttmedarbetare.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som flyttmedarbetare hos oss arbetar du med hela kedjan i våra uppdrag: packning och emballering, bärning, transport, montering samt in- och urlastning i vårt magasin. Uppdragen varierar från bohagsflyttar för privatpersoner till kontorsflyttar och transporter av ömtåligt gods som konst, antikviteter och piano.
Vi erbjuder något ovanligt i branschen: trygghet på riktigt.
Tillsvidareanställning på heltid med fast månadslön
Kollektivavtal
Fasta, förutsägbara arbetstider – måndag till fredag 07.30-16.00
Gedigen introduktion och utbildning i hantering av ömtåligt gods
Ett sammansvetsat, erfaret team och en arbetsgivare med långsiktigt perspektivKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av flyttarbete eller likvärdigt fysiskt servicearbete
B-körkort (C-körkort är meriterande)
God fysik och vana vid tunga lyft
Goda kunskaper i svenska i tal
Representativt yttre: inga synliga tatueringar på hals eller händer och inga piercingar i ansiktet, då du representerar oss hos kunder med höga krav på professionellt uppträdande
Observera: Vi utför uppdrag åt svenska staten, myndigheter och andra säkerhetsklassade verksamheter. Innan anställning begär vi därför att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
Vi söker dig som
Är noggrann, serviceinriktad och tar ansvar för helheten
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Förstår att kundens ägodelar är det viktigaste vi hanterar
Vill vara en del av ett team där kvalitet alltid går förstSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev med en bild på dig själv till miniflytt@msn.com
. Märk ansökan med "Flyttmedarbetare heltid". Urval sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
Frågor om tjänsten? Ring oss på 0480-189 70.
Tillträde: början av september eller enligt överenskommelse Omfattning: heltid, tillsvidare (provanställning 6 månader tillämpas) Lön: fast månadslön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: miniflytt@msn.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flyttservice Kalmar Län AB
(org.nr 556754-9273)
Tjuvbackevägen 1-5 (visa karta
)
392 39 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flyttservice Kalmar Län AB Kontakt
Erik Lindblom erik.lindblom@flyttservicekalmar.se 0739869064 Jobbnummer
9969142