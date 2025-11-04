Erfaren Fastighetsmäklare till Svensk Fastighetsförmedling
Svensk Fastighetsförmedling AB / Fastighetsmäklarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsmäklarjobb i Stockholm
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är registrerad fastighetsmäklare med gedigen erfarenhet i branschen och som vill ta nästa kliv - både professionellt och personligt. Kanske är du redo att ta en mer central roll i teamet - där du inte bara levererar starka resultat, utan även bidrar med din erfarenhet i det dagliga arbetet och spelar en aktiv roll i att driva företagets riktning framåt.
Hos oss får du möjligheten att fortsätta växa i ett företag med hög ambitionsnivå, starkt stöd och ett tydligt framtidsfokus.
Ett team för dig som vill både prestera och påverkaHär blir du en del av ett engagerat team med stark sammanhållning och höga ambitioner. Vi tror på erfarenhetsutbyte, förtroende och samarbete - och vi vet att de bästa resultaten kommer när kompetens får rätt förutsättningar.
Vi har ett långsiktigt ledarskap som lyssnar, stöttar och utmanar. För dig som senior mäklare innebär det inte bara goda möjligheter till hög prestation, utan även inflytande och möjlighet att bidra till kollegors utveckling.
Vi söker dig som: Är registrerad fastighetsmäklare
Vill fortsätta utvecklas i din yrkesroll - inom försäljning, ledarskap eller strategi
Behärskar svenska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande
Ser helheten i affären och har förmåga att tänka både operativt och strategiskt
Arbetar självständigt, resultatinriktat och med stort ansvarstagande
Vi erbjuder dig: Ett välkänt och etablerat varumärke med över 85 års erfarenhet
Tillgång till marknadens största kundregister och ett attraktivt försäljningsområde
Avancerade digitala verktyg och en beprövad försäljningsmetod som frigör tid för kundmöten
Tillgång till egen juridisk, administrativ och marknadsföringskompetens
Möjlighet att ta en ledande roll i teamet, coacha yngre kollegor eller påverka affärsutvecklingen
Ett starkt nätverk av erfarna mäklare över hela landet
Delägarskap, löpande utbildning och strategiskt stöd från huvudkontoret
Om oss
Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
Om du är nyfiken och vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Sara Tatarova på sara.tatarova@svenskfast.se
- vi ser fram emot att lära känna dig!
Läs mer om oss härhttps://jobb.svenskfast.se/ https://www.facebook.com/svenskfastkarriar/https://www.instagram.com/livetpasvenskfast/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Sara Tatarova sara.tatarova@svenskfast.se Jobbnummer
9589014