Erfaren Executive Assistant till uppdrag nära ledning-omgående
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Assistentjobb / Södertälje Visa alla assistentjobb i Södertälje
2026-03-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Södertälje
, Huddinge
, Gnesta
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Beskrivning
Vi söker en erfaren och strukturerad Executive Assistant för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder. Rollen innebär ett nära samarbete med ledning och ställer höga krav på professionalism, struktur och integritet.
Som Executive Assistant får du en central roll där du ansvarar för att skapa struktur, koordinera möten och säkerställa ett effektivt administrativt stöd. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där planering, noggrannhet och god kommunikationsförmåga är avgörande.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater till uppdraget, så vänta inte med din ansökan.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för avancerad kalenderhantering och möteskoordination
Planera och koordinera interna och externa möten
Föra mötesanteckningar och säkerställa uppföljning av beslut och actions
Ta fram och sammanställa presentationer och material till ledningsmöten
Stödja ledning i administrativa och koordinerande uppgifter
Säkerställa struktur och god planering i det dagliga arbetet
KvalifikationerSkall-krav
Gedigen erfarenhet av avancerad kalenderhantering och möteskoordination
Erfarenhet av att föra mötesanteckningar samt följa upp beslut och actions
Mycket goda kunskaper i PowerPoint och erfarenhet av att ta fram ledningspresentationer
Mycket god administrativ förmåga och stark struktur i arbetet
Erfarenhet av att arbeta nära ledning eller beslutsfattare
Hög integritet och professionalism
Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund.
Start 30 mars 2026
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater till kunden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7376442-1889804". Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Södertälje City (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9794234