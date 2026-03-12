Erfaren Executive Assistant till uppdrag nära ledning-omgående

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Assistentjobb / Södertälje
2026-03-12


2026-03-12

Vi söker en erfaren och strukturerad Executive Assistant för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder. Rollen innebär ett nära samarbete med ledning och ställer höga krav på professionalism, struktur och integritet.
Som Executive Assistant får du en central roll där du ansvarar för att skapa struktur, koordinera möten och säkerställa ett effektivt administrativt stöd. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där planering, noggrannhet och god kommunikationsförmåga är avgörande.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater till uppdraget, så vänta inte med din ansökan.

I rollen kommer du bland annat att:

Ansvara för avancerad kalenderhantering och möteskoordination

Planera och koordinera interna och externa möten

Föra mötesanteckningar och säkerställa uppföljning av beslut och actions

Ta fram och sammanställa presentationer och material till ledningsmöten

Stödja ledning i administrativa och koordinerande uppgifter

Säkerställa struktur och god planering i det dagliga arbetet

Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av avancerad kalenderhantering och möteskoordination

Erfarenhet av att föra mötesanteckningar samt följa upp beslut och actions

Mycket goda kunskaper i PowerPoint och erfarenhet av att ta fram ledningspresentationer

Mycket god administrativ förmåga och stark struktur i arbetet

Erfarenhet av att arbeta nära ledning eller beslutsfattare

Hög integritet och professionalism

Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller ovanstående skall-krav.

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund.
Start 30 mars 2026
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater till kunden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
