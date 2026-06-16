Erfaren entreprenadingenjör till växande byggföretag
Sibe Construction AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Vår kund, ett växande byggföretag med kontor i Göteborg, söker nu en entreprenadingenjör med bred kompetens och erfarenhet där du i nära samarbete med VD kommer vara en sammanhållande länk mellan alla inblandade parter i projekten. Bolaget arbetar med entreprenader i storleksordningen 75–500 MSEK, och det är av stor vikt att du kan hantera flera projekt parallellt.
Som entreprenadingenjör ansvarar du för projektering, ekonomi, inköp och kalkyl. Du kommer att ha en central roll i projektens prognosarbete.
Om dig
Vi söker dig som har:
Byggteknisk utbildning.
Flera års erfarenhet av en liknande tjänst.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God erfarenhet av projektering, ekonomi, inköp och kalkyl.
Goda kunskaper i Word, Excel och PowerPoint.
Erfarenhet av att arbeta i projektplaneringssystem och affärssystem.
Förmåga att hantera och analysera projektprognoser och ekonomiska uppföljningar.
Som person är du analytisk, driftig, strukturerad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har en stark förmåga att driva projekt framåt mot uppsatta mål och deadlines. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och söker en prestigelös och engagerad person.
I rollen som entreprenadingenjör är du en god förebild och arbetar i linje med bolagets värderingar. Som medarbetare förväntas du bidra till att utveckla företaget, gruppen och individen.
Du trivs med att arbeta i en platt organisation med snabba beslutsvägar.
Det är fördelaktigt om du bor i södra delen av Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), https://www.sibeconstruction.se/
433 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9964992