Erfaren enhetschef till internservice inom SiS fastighetsavdelning
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb
2025-12-29
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Statens institutionsstyrelse (SiS) söker nu erfaren enhetschef till internserviceenheten som brinner för service.
Fastighetsavdelningen har uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva, trygga och säkra lokaler. SiS har behov av lokaler för boende, skolverksamhet, idrotts- och fritidsaktiviteter samt administration. I dagsläget bedriver vi verksamhet i ca 220 000 kvm förhyrda lokaler. Lokalernas ålder, standard och ändamålsenlighet varierar och många byggnader är inte anpassade till dagens verksamhet. För att på bästa sätt möta upp verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler arbetar vi parallellt med både nyproduktion och renovering eller ibland avveckling av de äldre byggnaderna.
Enheten för internservice ansvarar för kontorsservice, växel och reception. Inom kontorsservice ligger ansvaret för kaffe, städning, internpost och många andra uppgifter inom facility management. SiS är inne i en stark expansionsfas där huvudkontoret kommer utökas i storlek varför även internservicen kommer att utökas.
Vi ser att du är en erfaren chef och ledare och har gedigen kunskap inom facility management (internservice) och drivs av att utveckla professionella servicetjänster med fokus på partnerskap, kundrelationer och verksamhetsnytta. Genom ditt ledarskap skapar du bästa förutsättningar för dina medarbetare och kollegor och säkerställer en hög servicenivå till alla. Du planerar, följer upp och förfinar arbetet på enheten så att ni når uppställda mål. Du ansvarar för dina medarbetares arbete och att dina medarbetare har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar för enhetens ca 5 medarbetare. Du är del i sektionens ledningsgrupp och rapporterar direkt till sektionschefen. Sektionen förvaltning och service är en nybildad sektion med två enheter, enheten förvaltning och enheten internservice.
Fastighetsavdelningen består av tre sektioner med uppdrag inom strategisk lokalförsörjning, fastighetsprojekt och förvaltning och service. Fastighetsavdelningen är under utveckling och kommer under året att växa från 25 till ca 40 medarbetare under 2026.

Kvalifikationer
• Akademisk examen inom området eller annan relevant utbildning
• Aktuell ledarerfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar med dokumenterat goda ledaregenskaper
• Mångårig erfarenhet inom serviceområdet/facility management
• Erfarenhet av utveckling av servicetjänster
• God förmåga till kommunikation i tal och skrift på svenska
• Mycket god kunskap i Officepaketet
Meriterande:
• Erfarenhet av LOU
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av upphandling av städning, kaffe och soft facility management
För att passa i rollen är en trygg ledare som stakar ut vägen och stöttar utan att vara i detaljer. Enheten ansvarar för ett brett urval av servicetjänster varför du behöver vara en lösningsfokuserad, lyhörd och resultatdriven chef som brinner för service.
Vidare tar du ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
SiS erbjuder en hybrid arbetsmiljö fördelat mellan kontor och distansarbete. Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Vi erbjuder även kompletterande ersättning vid föräldrapenning.
