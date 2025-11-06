Erfaren enhetschef inom LSS-verksamhet till Farsta stadsdelsförvaltning
2025-11-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Nu söker vi en erfaren chefskollega till vår utförarverksamhet inom LSS - en ledare som vill bidra till vår fortsatta utvecklingsresa.
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort socialarbetarhjärta och som vill leda med närvaro, engagemang och mod. Hos oss får du ett arbete som är allt annat än tråkigt - du blir en del av en kompetent och samarbetsinriktad ledningsgrupp där vi sätter laget före jaget. Här delar vi med oss, stöttar varandra och har roligt på vägen.
Vi erbjuder
Detta är ett ledaruppdrag med verklig påverkan! Vi befinner oss i en spännande fas av tillväxt och utveckling, med fokus på att skapa likställighet, kvalitet och rättssäkerhet i våra arbetssätt - oavsett var i stadsdelen du verkar. Du får vara med och bygga strukturer, utveckla nya arbetssätt och bidra till en modern och hållbar socialtjänst.
Samtidigt värnar vi om det som redan fungerar väl. Vi är stolta över vår starka brukardialog, våra engagerade medarbetare och aktiviteter som vår uppskattade kulturfestival. Du blir en del av en omtänksam och erfaren chefskollegiegrupp där samarbete och delaktighet är självklara framgångsfaktorer.
Vi erbjuder semesterväxling, friskvårdsbidrag och flera andra förmåner.
Vi erbjuder semesterväxling, friskvårdsbidrag och flera andra förmåner.
Läs mer om att vara chef i Stockholms stad här.
En hälsning från Helené Homanen Kristiansson, områdeschef
Jag heter Helene och blir din närmaste chef. Hela mitt yrkesliv har jag arbetat för och med personer med funktionsnedsättning - ett uppdrag som fortfarande känns både viktigt och inspirerande varje dag. Hos oss blir du en del av en ledningsgrupp som trivs, stöttar varandra och sätter laget före jaget. Varmt välkommen till vårt team!
Din roll
Som enhetschef i denna roll leder du ett verksamhetsområde med två gruppbostäder och en servicebostad. Du blir en del av avdelningen Individ- och familjeomsorg, som erbjuder olika former av stöd och service till invånarna i stadsdelen. Du leder 20-30 medarbetare, främst stödassistenter, och har stöd av våra stödpedagoger i det pedagogiska arbetet.
Du ansvarar du för att leda, stödja och utveckla ditt verksamhetsområde tillsammans med medarbetarna för att uppnå goda resultat i enlighet med områdets och avdelningens mål. Du rapporterar till områdeschef.
Uppdraget innebär att du:
har personal-, budget- och verksamhetsansvar
aktivt deltar och bidrar i ledningsgruppen tillsammans med områdeschef, åtta chefskollegor och en verksamhetsutvecklare
driver ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
planerar, följer upp och utvecklar verksamheten utifrån mål och resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning såsom socionom eller annan likvärdig utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
mångårig aktuell chefserfarenhet med personal, budget och verksamhetsansvar inom området funktionsnedsättning
erfarenhet av förändringsledning med dokumenterat goda resultat
god kunskap om relevant lagstiftning och andra regelverk, såsom LSS
hög digital kompetens
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Dina personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är en trygg, stabil och utvecklingsinriktad ledare som trivs med att kombinera strategiskt ansvar med operativ närvaro i vardagen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i Stockholms stads chefsprofil - en framåtlutad, tydlig och samarbetsinriktad ledare som både inspirerar och följer upp. Du arbetar med ett nära ledarskap och är mål- och resultatinriktat med god helhetssyn och ser till hela verksamhetens och stadens bästa i agerande och beslut. Vi kommer också att lägga vikt vid engagemang och motivation för tjänsten.
Din ansökan
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete. Du behöver inte bifoga ett personligt brev. Rekryteringsprocessen innehåller arbetspsykologiska tester. Ansökan ska vara på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
