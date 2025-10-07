Erfaren energiingenjör till sektion för infrastruktur
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
AFRY är en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer, drivna av att skapa ett hållbart samhälle. Vi söker dig som har ett intresse för energieffektivisering och utveckla innovativa lösningar för kunder inom fastighet och industri.
OM TJÄNSTEN
Som energikonsult driver du energieffektivisering och hållbar utveckling för AFRYs kunder. Du leder projekt, identifierar förbättringsmöjligheter och utvecklar långsiktiga kundrelationer, med fokus på att realisera innovativa och hållbara lösningar. Verksamheten hos AFRY inom energieffektivisering består av en dynamisk arbetsgrupp av personer med olika bakgrund och erfarenheter där arbetsklimatet präglas av teamwork och framåtanda. Kunder du jobbar med är allt från små företag till internationella koncerner och uppdragen omfattar alla typer av energianalyser, effektiviseringsåtgärder samt långsiktiga samverkansuppdrag för fastighet och industri.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Rollen som energikonsult i Göteborg innebär att leda och driva projekt inom energieffektivisering och hållbarhet. Det innebär att rollen är bred och dynamisk med allt från att identifiera, utveckla och implementera lösningar för kunder inom fastighet och industri samt att bygga långsiktiga relationer och affärsutveckling.
• Leda och driva omställningen inom energieffektivisering
• Ansvara för uppdragsutförande, resursplanering och ekonomi
• Identifiera förbättringsmöjligheter hos kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom energi eller motsvarande teknisk kunskap
• Har minst 1,5 års arbetslivserfarenhet av energieffektivisering eller likvärdigt
• Har obehindrade kunskaper i svenska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Certifierad energikartläggare eller certifierad energiexpert
• Erfarenhet av energiledningssystem, t.ex. ISO 50001
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning, skapar värde för kommande generationer inom industri, energi- och infrastruktur, med global räckvidd och nordiska rötter. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9543428