Erfaren Elprojektör till stort installationsprojekt i Stockholm
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2026-07-07
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Elprojektör till Stockholm
Är du en erfaren elprojektör som gillar tekniskt komplexa projekt, projektering i 3D och att arbeta nära både beställare och entreprenörer? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Om tjänsten
Vi söker nu för kunds räkning en Elprojektör till Stockholm.
Du kommer att arbeta med elprojektering i ett omfattande projekt där en underjordisk parkeringsanläggning i Hagastaden ska färdigställas. Uppdraget omfattar granskning och uppdatering av tidigare framtagna bygghandlingar, projektering i 3D samt framtagning av kompletta förfrågningsunderlag inför entreprenad. Du kommer även att stötta beställaren under byggskedet genom att besvara tekniska frågor från entreprenören och säkerställa att handlingarna uppfyller gällande lagkrav, standarder och beställarens projekteringsmanual.
Arbetet sker i nära samarbete med andra discipliner och omfattar även deltagande i krocktester samt leverans av modeller och ritningar. Det finns även möjlighet att arbeta med ytterligare utrednings- och projekteringsuppdrag inom kundens övriga projekt.
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Futuria Consult och uthyrd till kund. Uppdraget löper initialt till 2026-12-04 med möjlighet till förlängning.
Skallkrav
Minst 5 års erfarenhet av elprojektering inom större fastigheter, exempelvis kontor, garage, industri eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av projektering enligt Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00), ELSÄK-FS och SS-EN 50110.
Dokumenterad utbildning i AMA EL.
Dokumenterad erfarenhet av elprojektering i 3D.
Erfarenhet av minst tre genomförda elprojekteringar i utförandeentreprenad under de senaste fem åren, varav minst ett projekt av liknande storlek och komplexitet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Auktorisation AL.
Erfarenhet av parkeringsanläggningar, garage eller liknande projekt.
Erfarenhet av projektering av laddinfrastruktur och belysningsanläggningar.
Kunskap om BEAst PDF-Guidelines.
God kännedom om BBR, PBL, Elsäkerhetslagen, AFS 2023:3 samt relevanta standarder för nöd- och utrymningsbelysning.
Övrig information
Startdatum: 2026-08-31
Slutdatum: 2026-12-04 med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna!
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria Consult och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult.
Anton Hedström anton@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028046-2089368". Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Västerlånggatan 44 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9995042