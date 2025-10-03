Erfaren elkonsult/elkraftskonsult till Ramboll Healthcare i Stockholm
2025-10-03
På Ramboll Healthcare skapar vi hållbara, smarta och trygga vårdmiljöer för framtiden. Vi utvecklar sjukhus och vårdcentraler som främjar god vård och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Genom multidisciplinära team som kombinerar teknik, arkitektur och automatisering skapar vi vårdmiljöer som gör skillnad - på riktigt.
Vår globala organisation gör det möjligt för oss att samla och tillämpa expertis från hela världen i varje projekt. Vi är organiserade i internationella Spearheads och Service Lines som ger oss möjlighet att samarbeta över landsgränser, dela erfarenheter och dra nytta av den samlade expertisen inom koncernen. I Healthcare innebär det att vi kan erbjuda spetskompetens inom planering och design av vårdbyggnader, oavsett var i världen den finns. I Sverige består Ramboll Healthcare av cirka 160 engagerade kollegor, fördelade över flera orter i landet. Tillsammans driver vi några av landets mest betydelsefulla vårdprojekt - och vi växer!
Vi söker dig
Vi söker en erfaren el-/elkraftskonsult, som vill ta ansvar för tekniskt avancerade el-/kraftprojekt inom vårdsektorn. Vi föreställer oss att:
Du har flera års erfarenhet som elingenjör/elkraftsingenjör.
Du har flera års erfarenhet av elprojektering, gärna med kraftinriktning.
Du har konsulterfarenhet och trivs i en rådgivande roll.
Du har ett intresse för att driva innovation och hållbarhet.
Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
Det här gör du hos oss
Du kommer att utgöra en del av vår enhet, Electrical Mid, som arbetar med el-tekniska lösningar - framför allt i vårdmiljöer. Vi är 18 kollegor, fördelat på olika orter; Eskilstuna, Stockholm, Nyköping, Örebro och Karlstad - men har ett nära samarbeta kontoren i mellan för att säkerställa att vi drar njuta av bredden av kompetenser som finns inom vår enhet. Att bygga sjukhus är både komplext och tekniskt krävande - och det är just det som gör det så stimulerande för oss som gillar utmaningar och brinner för att hitta smarta lösningar. Det kan handla om allt från kraft och belysning till kommunikationslösningar och reservkraft i avancerade vårdmiljöer - där driftsäkerhet och patientsäkerhet alltid står i centrum.
Som erfaren el-ingenjör får du en nyckelroll i våra projekt. Beroende på din erfarenhet och dina ambitioner kan du ta handläggande och uppdragsledande roller, där du driver och säkerställer leveransen av el-projekteringen samt samordnar arbetet i multidisciplinära projekteringsteam.
Du kommer bland annat att:
Leda eltekniska uppdrag i komplexa vårdmiljöer.
Driva och kvalitetssäkra leveransen av elprojekteringen.
Säkerställa att elinstallationer uppfyller både funktionella krav och säkerhetsstandarder.
Vara ett stöd och rådgivare åt våra beställare vid beslut i komplexa tekniska frågor.
Fungera som mentor för mindre erfarna medarbetare och främja kompetensutveckling.
Samarbete med kollegor både nationellt och internationellt.
Därför ska du välja Ramboll Healthcare
Du får arbeta med komplexa, samhällsnyttiga projekt som gör verklig skillnad.
Du ingår i ett nätverk av experter med hög kompetens.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Flexibla arbetsformer, balans mellan arbete och fritid, samt stort fokus på hållbarhet.
Du blir en del av ett internationellt företag med stark lokal närvaro i Sverige.
Du jobbar i multidisciplinära team där samarbete och tvärfunktionella lösningar står i centrum.
Intresserad? Ansök snabbt och enkelt!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med dig som vill vara med och forma framtidens vårdmiljöer. Skicka oss din ansökan - så ser vi fram emot att inleda en dialog om du har den profil vi söker.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Håkan Pantzer, via e-post Hakan.Pantzar@ramboll.se
eller telefon, +46 70 336 42 21.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
