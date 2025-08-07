Erfaren elkonstruktör med tekniskt ledarskap till militär fordonsutveckling
BAE Systems Hägglunds AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2025-08-07
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens militära fordon genom avancerade elsystem? Som senior konstruktör och tekniskt ledare i vårt elteam får du möjlighet att påverka teknik, arbetssätt och utveckling i en viktig och samhällsnyttig bransch.
Hos oss kombineras teknisk spetskompetens med ett starkt teamfokus - här bidrar du till att skapa säkrare och mer effektiva försvarssystem samtidigt som du utvecklas som ledare inom elområdet.
Vi erbjuder dig
Det här är en roll för dig som vill mer än att bara konstruera. Du vill påverka riktning, arbetssätt och bidra till ett lag där både människor och teknik utvecklas. Just nu bygger vi upp vår elgrupp med flera nya kollegor och många parallella projekt. Det går snabbt, det är komplext och det du konstruerar går hela vägen till verklig leverans.
Tekniken du arbetar med skyddar människor och försvarar värderingar som är grundläggande för Sverige och Europa. Du får stort ansvar, tekniskt inflytande och en roll i något som faktiskt spelar roll - både för samhället och för de som arbetar här.
I denna roll får du en vardag där du bidrar med både idéer och lösningar, i ett område med hög teknikhöjd och stark gemenskap.
Du får:
• Projekt som går från idé till färdig produkt
• Möjlighet att påverka teknikval, komponentstrategi och arbetssätt
• Kollegor att lära av och bidra till
• En introduktion som ger helhetsbild från produktion till testmiljö
• En miljö där initiativ uppskattas och behövs
• En kultur där vi löser problem tillsammans och levererar kvalitet i tid
• En chans att påverka teknologier som är avgörande för Sveriges och Europas försvarsförmåga
Din framtida utmaning
Du arbetar med elsystemen i våra militära fordon, med särskilt fokus på elektrifiering. Du ingår i projektteam med ansvar för teknisk lösning, genomförande och samarbete över teknikgränser.
Du kommer att arbeta med:
• Utveckling och förbättring av kompletta elsystem
• Komponentval och framtagning av tekniska specifikationer
• Schematisk design och tillverkningsunderlag för kablage
• Teknisk kravställning och upphandling av system och komponenter
• Analys och provning enligt militära standarder
• Designarbete i E3.series eller motsvarande verktyg
Den du är
Du är självgående, strukturerad och tar gärna ansvar för helheten. Du gillar att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap. Du är kommunikativ, lyhörd och nyfiken på andra - samtidigt som du vågar fatta egna beslut. Du trivs i ett team där man både driver saker framåt och bygger kultur tillsammans.
Du har:
• Ingenjörsutbildning inom el eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av elkonstruktion
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande om du har:
• Erfarenhet av kablage för 12/24VDC, eller högspännings DC kablage.
• Intresse för tekniskt ledarskap och metodutveckling
• Erfarenhet från fordonsutveckling eller annan komplex produktmiljö
Här utvecklas både tekniken och människorna.
Vill du vara en del av en vardag där teknisk spets möter hjälpsamma kollegor, där utveckling aldrig tar slut och där din kompetens bidrar till något större?
Då är BAE Systems rätt plats för dig!
Skicka in din ansökan redan idag, eller hör av dig om du vill veta mer innan du bestämmer dig. Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte för länge.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
För mer information besök www.baesystems.com
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/spyM86NLbOk Publiceringsdatum2025-08-07Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Björn Söderström 0660-87884 alternativt rekryteringskonsult Cathrine Lind AxÖ Consulting 070-577 06 18.
Vi är ett företag som arbetar med försvarssekretess. Det finns legala krav och krav som våra kunder ställer på oss som företag. Alla som anställs ska genomföra säkerhetskontroll samt drogtest. Alla våra anställda genomgår dessa rutiner.
Tjänsten är tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
OBS! Vi går igenom ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan nu!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Cathrine Lind 0705770618 Jobbnummer
9449133