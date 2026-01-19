Erfaren Elixirutvecklare till svensk underrättelsetjänst
2026-01-19
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en kreativ och analytisk systemutvecklare till stöd för FRA:s underrättelseverksamhet. Hos oss bidrar du till Sveriges säkerhet med uppgifter som du inte kan göra någon annanstans. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som elixirutvecklare hör du till en enhet inom avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten.
Ditt uppdrag innefattar främst arbete med systemutveckling. Du arbetar nära användaren och designar och utvecklar nya system. Du har djup kunskap om arbetsområdet och tar också fram nya metoder. Arbetet präglas av kontinuerlig förändring och förutsätter ett stort intresse för arbetsområdet samt ett stort mått av nytänkande. Under arbetstid finns möjligheter till kompetensutveckling och omvärldsbevakning så att du kan bidra på det sätt där din kunskap och ditt intresse finns.
Du arbetar tillsammans med ditt team men även enskilda arbetsuppgifter förekommer i rollen. Du delar med dig av din kunskap och bidrar aktivt till ett bra samarbetsklimat. Oavsett arbetsform erbjuder vi en tjänst där du i stor utsträckning kommer arbeta självgående samt får använda din kreativitet och din drivkraft inom ditt expertområde.
Du kan Vi söker dig som har:
En akademisk utbildning omfattande 300hp inom förslagsvis datateknik eller datavetenskap, alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Arbetslivserfarenhet av systemutveckling
Mycket goda kunskaper i Elixir
Erfarenhet av att arbeta i Linuxmiljö
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vidare ser vi det som meriterande om du har förståelse för IT-säkerhet.
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad - Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad - Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Problemlösande analysförmåga - Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering via rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-15
Referensnummer 2025FRA1932-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
