Erfaren elektriker sökes till Lambertsson i Jordbro!
2025-11-17
Vi på Uniflex söker nu en Elektriker till Lambertsson i Jordbro med omgående start. Arbetet är förlagt på dagtid.
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantör inom bygg- och industrilösningar.
Du blir till en början anställd hos Uniflex och uthyrd till Lambertsson. Stora möjligheter finns sedan till att anställningen övertas av kund.
Arbetet innebär installation, kontroller och verkstadsarbete inom el-området av olika typer av byggbodar som sedan ska vidare ut till kund. Denna roll är perfekt för dig som vill ha en och samma plats att komma tillbaka till varje dag. Arbete och installation ute hos kund kan förekomma någon gång ibland.
Vem är du?
I denna roll kommer du vara ensam elektriker i verkstaden så vi söker dig som är erfaren, har lätt att hugga i och är självgående.
• Du har erfarenhet av elarbeten i mer än 10 år.
• Du har ett öga för detaljer eftersom det gäller besiktning och kontroller.
• Du har körkort för bil.
Meriterande:
• Truckkort.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
