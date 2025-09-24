Erfaren El- eller Automationsingenjör? Skicka in en spontanansökan!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-09-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Om möjligheterna
Vi söker nu erfarna el- och automationsingenjörer som vill ta nästa steg i karriären. Genom en spontanansökan till oss öppnar du dörren till flera spännande tjänster hos ledande teknikföretag i Skåne - företag som söker just din kompetens och erfarenhet.
Vi samarbetar med både stora industrikoncerner och mindre bolag inom exempelvis fordon, försvar, energi och industriell automation. Oavsett om du brinner för el-konstruktion, PLC-programmering eller avancerade automationslösningar - har vi troligen ett uppdrag för dig.
Exempel på möjliga roller
Automationsingenjör - PLC-programmering, HMI/SCADA, systemintegration.
Elkonstruktör - Elschema, kretsschema, dimensionering och dokumentation.
Driftsättningsingenjör - Installation, testning och driftsättning av automationssystem.
Projektledare El & Automation - Tekniskt ansvar och koordinering av automationsprojekt.Publiceringsdatum2025-09-24Profil
• Minst 5 års relevant erfarenhet inom el och/eller automation
• Eftergymnasial teknisk utbildning (YH/Kandidat/Master/Civilingenjör)
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i PLC-programmering (Siemens, Beckhoff, ABB eller liknande)
• Vana att arbeta med elscheman, dimensionering eller systemintegration
• Förmåga att samarbeta i multidisciplinära team och kommunicera tekniska lösningar
Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett starkt intresse för teknik. Du trivs i en miljö där du får bidra med din expertis samtidigt som du utvecklas vidare.
Meriterande kompetenser
• Erfarenhet av el-konstruktion i EPLAN, ElproCAD eller liknande verktyg
• Erfarenhet av robotprogrammering eller industriella nätverk
• Erfarenhet av SCADA-system och avancerad processautomation
• B-körkort (kan krävas för vissa uppdrag)
För vissa roller krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vissa befattningar kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning. Vi gör jobbet - och matchar dig med roller som passar din profil.
För mer information om Framtiden, vänligen besök: https://www.framtiden.com/erfarenhetsrekrytering/
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Haris Haskic: haris.haskic@framtiden.com
alt. 076-000 25 37.
Vi arbetar med löpande urval - välkommen in med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-fre, flex
Omfattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51320_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Haris Haskic haris.haskic@framtiden.com Jobbnummer
9525325