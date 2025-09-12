Erfaren El Butikssäljare Ahlsell Kungens kurva
Ahlsell Sverige AB / Butikssäljarjobb / Huddinge Visa alla butikssäljarjobb i Huddinge
2025-09-12
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Om jobbet som Butiksäljare
Vi söker dig som vill vara med och ge våra kunder i Kungenskurva bästa tänkbara service och stödja dem med kvalificerad rådgivning i butiken. Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.
Du kommer att arbeta med alla de uppgifter som förekommer i en butik och det förväntas att du tar eget ansvar och initiativ och vill vara med på vår resa att utveckla butiken mot nya framgångar. Som butikssäljare kommer du vara den första kontakten för våra kunder och ansvara för att ge kunden råd, genomföra försäljningen och säkerställa att de lämnar butiken med ett fantastiskt bemötande, service och de bästa produkterna för deras behov.
I vår butik i Kungenskurva kommer du att få ingå i team med totalt 10 butiksäljare.
Vi på Ahlsell värnar om en engagerad och positiv arbetsmiljö där samarbete och gemenskap är i fokus. Våra team strävar efter att arbeta
tillsammans genom att dela kunskap, stötta varandra och aktivt bidra till vår gemensamma framgång.
På Ahlsell är fokuset att skapa en inkluderande och motiverande atmosfär. Vi uppmuntrar medarbetarnas utveckling genom regelbunden
feedback och kompetensutveckling, och betonar vikten av en balans mellan arbetsliv och privatliv för att säkerställa att alla har de bästa
förutsättningarna att prestera och trivas på arbetsplatsen. Vårt gemensamma mål är att tillhandahålla hög kvalitet i både produkter och tjänster, och detta uppnår vi genom att arbeta nära våra
kollegor, lyssna på våra kunders behov och ständigt sträva efter förbättring.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är öppen, ansvarfull och serviceinriktad. För att ge våra kunder bra service är det viktigt att du gillar att samarbeta, har en god kommunikativ förmåga och har en positiv attityd. Vi arbetar tillsammans på Ahlsell för att göra det enkelt för våra kunder - vi kallar det One Ahlsell.
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du är allmänt teknisk kunnig och gärna att du har erfarenhet av en liknande roll tidigare.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Läs mer om vad det innebär att jobba på Ahlsell
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.
Vi läser ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025.08.31
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Neda Andersson, tel: 072-013 83 34
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon 072 716 98 31.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), http://www.ahlsell.se/ Kontakt
Butikschef
Neda Andersson neda.andersson@ahlsell.se neda.andersson@ahlsell.se Jobbnummer
9505288