Erfaren ekonomicontroller till spännande uppdrag på Kulturförvaltningen
Stockholms kommun / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-03-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm.
Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Kulturförvaltningen omfattar stadens bibliotek, Kulturskolan, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst, Stockholmia förlag, Liljevalchs konsthall, samt evenemangsavdelningen.
Förvaltningen har också en kulturstrategisk stab, en kommunikationsstab och en administrativ stab. Kulturförvaltningen har ca 950 medarbetare.
Ekonomienheten består av nio medarbetare och har ett övergripande ansvar över förvaltningens budget och prognos, redovisning, inköp och upphandling, internkontroll samt måluppföljning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en omväxlande, trevlig och positiv arbetsmiljö där du får goda förutsättningar till att utvecklas. I den här tjänsten finns möjlighet till delvis distansarbete och flexibel arbetstid. Vi erbjuder förmåner som kompetensutveckling, semesterväxling, flextidsavtal och friskvårdsförmåner. Som anställd kan du också köpa stadens simhallskort till subventionerat pris. Vårt aktivitetsbaserade kontor ligger i Rinkeby.
Din roll
I rollen som ekonomicontroller är din uppgift att stötta cheferna inom Stockholms stad biblioteksverksamhet. Med din expertis hjälper du cheferna att se sambanden mellan verksamhet, personal och ekonomi. I din roll ingår att förklara dessa samband tydligt och förståeligt, så ekonomin blir ett verktyg för chefen att driva verksamheten på bästa sätt.
Du arbetar löpande med intäkts- och kostnadsanalyser, prognoser och uppföljning och deltar i arbetet med budget, tertialrapporter och årsbokslut. Du är delaktig i att utveckla och driva förvaltningens ekonomiska frågor framåt. Du arbetar också med att ta fram olika typer av kalkyler och beslutsunderlag. Som ekonomicontroller kommer du även att ansvara över arbetsuppgifter kopplat till redovisning och internkontroll. I ditt arbete som ekonomicontroller rapporterar du till Kulturförvaltningens ekonomichef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleexamen med ekonomisk inriktning
flerårig erfarenhet som ekonomicontroller
god kunskap i ekonomistyrning samt i uppföljning, analys och rapportering
mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i både tal och skrift
hög digital kompetens med vana att arbeta i olika systemstöd
god erfarenhet av att skapa och hålla presentationer i din roll som ekonomicontroller
Meriterande:
erfarenhet av att jobba inom Stockholms Stad eller annan politiskt styrd organisation
erfarenhet av ekonomisystemet Agresso (Unit 4)
erfarenhet av Hypergene (budget och prognosverktyg)
erfarenhet av internkontroll
erfarenhet av projekt och investeringskalkyler
För att lyckas i rollen som ekonomicontroller är det viktigt att du har flerårig erfarenhet som controller och är en kommunikativ och lyhörd person som både uppskattar och har förmåga att samarbeta med andra. Du är bra på att arbeta konsultativt och kan lätt skapa förtroende hos andra. Vi söker dig som är resultatorienterad, tar stort eget ansvar och har en god förmåga att hålla deadlines.
Du kan på ett tydligt och strukturerat sätt planera, organisera och prioritera arbetet för att nå uppsatta mål. Du kan snabbt sätta dig in i och arbeta i en ny verksamhet.
Slutligen har du en mycket god analytisk förmåga och pedagogisk insikt. Du har förmåga och är van att förklara komplexa samband, både i tal och skrift, till icke ekonomer.Publiceringsdatum2026-03-03Övrig information
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid nämnda kompetenser, personlig lämplighet samt motivation och engagemang för tjänsten. Arbetspsykologiska tester kan komma att användas.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Kulturförvaltningen satsar på och prioriterar digital kompetens för att erbjuda bättre tillgänglighet och bedriver ett omfattande projekt för digital kompetensutveckling för alla medarbetare.
och läs mer om hur det är att https://jobba.stockholm/. Ersättning
