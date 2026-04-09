Erfaren ekonomiassistent till internationellt bolag i dynamisk miljö
Plats: Östermalm, StockholmOmfattning: Heltid (100%)Start: MajUppdragslängd: Till september, med möjlighet till anställning efter avslutat uppdrag
Om uppdragetVi söker nu en erfaren och självgående ekonomiassistent till ett konsultuppdrag hos vår kund i centrala Stockholm. Rollen är bred och varierad, med särskilt fokus på kundreskontra, men omfattar även leverantörsreskontra samt löpande stöd till ekonomifunktionen i stort.
Kunden verkar i en internationell miljö och befinner sig i en pågående systemövergång, vilket innebär att du behöver vara trygg i att arbeta i flera olika system och snabbt kunna sätta dig in i nya processer. Rollen innebär hantering av ekonomidata från flera länder, där rapporter tas ut från olika system och bearbetas vidare i Excel.
Det här är en operativ roll för dig som trivs med ansvar, gillar struktur och är van att arbeta självständigt.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Kundreskontra med fokus på uppföljning och hantering av kundfordringar
Leverantörsreskontra
Avstämningar och löpande ekonomiadministration
Uttag, sammanställning och analys av rapporter från flera system
Bearbetning av data i Excel, inklusive pivottabeller och rapportuppföljning
Stöd i löpande redovisning och övriga uppgifter inom ekonomifunktionen
Viss löneadministration kan förekomma, men är inget krav
Vem vi söker
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom ekonomi och är trygg i både kund- och leverantörsreskontra. Du är van att arbeta i komplexa miljöer med flera system och har mycket god Excelkompetens.
Vi ser gärna att du:
Har gedigen erfarenhet av kundreskontra och leverantörsreskontra
Är mycket stark i Excel, särskilt pivottabeller och rapportbearbetning
Är systemvan och snabbt kan sätta dig in i nya ekonomisystem
Är självgående, noggrann och strukturerad
Trivs i en roll där du driver ditt arbete självständigt
Är bekväm med engelska i tal och skrift
Har erfarenhet av internationella flöden är meriterande
Har arbetat med löner är ett plus, men inget kravPubliceringsdatum2026-04-09Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Andreas Alexander på andreas.alexander@peopleoffinance.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi och finans. Genom oss får du tillgång till spännande karriärmöjligheter hos attraktiva arbetsgivare både nu och framåt.
Sökord: ekonomiassistent, senior ekonomiassistent, kundreskontra, leverantörsreskontra, redovisningsassistent, Excel, AR, ekonomi Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringskonsult
Andreas Alexander andreas.alexander@peopleoffinance.se +46736481623
9844170