Erfaren ekonomiassistent till företag i Göteborg
2025-08-18
Erfaren ekonomiassistent till techbolag i Göteborg. Tag chansen att utvecklas vidare inom reskontra, bokföring och avstämningar!
Är du en trygg och erfaren ekonomiassistent som söker nästa steg? Här får du en roll i ett internationellt techbolag där du arbetar brett med kund- och leverantörsreskontra, kontering, betalningar och avstämningar. Du välkomnas in i ett engagerat team i Göteborg med högt tempo, flexibilitet och frihet under ansvar. Uppdraget är ett konsultuppdrag med start i början av september. Ett perfekt tillfälle för dig som vill växa långsiktigt i en spännande koncern med goda utvecklingsmöjligheter.
Ditt anställningserbjudande
Som konsult hos oss på TNG blir du en betydelsefull medarbetare som gör skillnad - oavsett om du arbetar på ett av våra kontor eller som konsult hos en av våra kunder. Som konsult är du faktiskt extra betydelsefull, för det är du som träffar våra uppdragsgivare varje dag.
Vi tycker därför att det är viktigt att du har en trygg anställning med kollektivavtal via Unionen, schyssta anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar, tjänstepension och semester. Liksom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
• Hantera kund- och leverantörsreskontra.
• Kontera leverantörsfakturor och ladda upp fakturor i fakturasystemet.
• Hantera bokföring av in- och utbetalningar.
• Hantera fakturering, påminnelser och valutajusteringar.
• Hantera kontoavstämningar och rapportering i samband med månadsbokslut.
• Rapportera internfodringar och internskulder i koncernsystem.
• Delta i förbättringsarbete inom ekonomi samt arbeta med övriga administrativa uppgifter inom ekonomi.
Värt att veta
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av TNG och uthyrd till det aktuella företaget. Din arbetsplats är företagets moderna lokaler på Hisingen, med goda kommunikationsmöjligheter via buss och båt. Parkering finns även i nära anslutning till kontoret. Uppdraget förväntas starta 1 september och pågå i 6 månader, med goda möjligheter till anställning hos företaget efter inhyrd period. Arbetstiderna är vanliga kontorstider, ca 8:00 - 17:00, med möjlighet till hemarbete 1 dag i veckan.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på sju personer och du rapporterar till ekonomichefen.
De system du kommer att jobba i är: Jeeves, Visma och Excel.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är en trygg och lösningsorienterad ekonomiassistent med mycket god erfarenhet av kund- och leverantörskontra i större bolag. Du har ett skarpt sinne för detaljer och god förståelse för redovisning. Du trivs i en föränderlig miljö där du får ta ansvar och bidra med förbättringar.
Du har goda kunskaper i Excel och kan snabbt sätta dig in i nya affärssystem. Flytande engelska och svenska är ett krav.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Rebecca Åkerblom 070-486 55 77 Jobbnummer
9463101