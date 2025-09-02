Erfaren ekonomiassistent AP/AR till internationellt bolag
2025-09-02
Är du en självgående ekonomiassistent som gillar att hugga in där det behövs? Vi söker nu en person som vill kliva in i en bred roll med fokus på leverantörsreskontra och som kan bidra till att få ordning på flöden, processer och system.
Bolaget använder i dag Navision men är på väg över till ett nytt system, vilket gör att du får en spännande roll i en systemövergång. Här finns både tempo och utveckling, perfekt för dig som vill utmanas i din roll.
Det du kommer att göra:
Bokföra inköp, lager och betalningar
Hantera AP/AR - med tyngdpunkt på AP
Arbeta med bankkonton och momsregistrering i flera länder
Säkerställa att försäljningsfiler från distributörer landar rätt
Bankavstämningar och utläggshantering
Om rollen
Heltid, möjlighet att arbeta på distans ca 2 dagar i veckan
Du har erfarenhet av AP/AR och bokföring, gärna i Navision, och har koll eller nyfikenhet i andra system. Framför allt är du självgående, lösningsorienterad och gillar att få saker gjorda.
Frågor?
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander på andreas.alexander@peopleoffinance.se
Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast, rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
