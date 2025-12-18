Erfaren ekonom till enheten för makrofinansiella risker
2025-12-18
Är du ekonom med flerårig erfarenhet och god kunskap om det finansiella systemet, som med din analytiska förmåga vill bidra till ett effektivt och stabilt finansiellt system? Då är det här en tjänst för dig.
VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder dig utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där du får fördjupa dig i aktuella samhällsekonomiska frågor, samtidigt som du får bidra till att förmedla Riksbankens analys och policy i både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du verkar i en miljö med mycket kunskap, engagerade kollegor och med stor möjlighet till kompetensutveckling.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Du arbetar med att analysera risker som kan hota stabiliteten i det finansiella systemet. Detta arbete spänner från att initiera ny analys till att föreslå policyståndpunkter för direktionen. En viktig del i din portfölj är att i samarbete med avdelningens modell- och datateam driva avdelningens analysarbete framåt exempelvis genom att utveckla nya analysmetoder. Med din erfarenhet agerar du också bollplank och stöttar medarbetare i olika projekt och arbetsuppgifter. Ditt arbete utgör en viktig del i rapporten Finansiell stabilitet, i underlag till direktionens tal och internationella möten samt i avdelningens bidrag till de penningpolitiska underlagen. Du har även möjlighet att förmedla ditt arbete i Riksbankens andra publikationer.
DITT TEAM
Enheten för makrofinansiella risker är en av fyra enheter på avdelningen för finansiell stabilitet. Enheten analyserar risker som kopplar till bankernas utlåning till hushåll och företag och för dem relevanta tillgångsmarknader, men även systemrisker i ett bredare perspektiv. Därtill driver enheten arbetet med rapporten Finansiell stabilitet samt samordnar Riksbankens deltagande i Finansiella stabilitetsrådet och i visst internationellt arbete. Enheten samarbetar ofta med andra avdelningar på Riksbanken, inte minst den penningpolitiska, och har också många externa kontaktytor både i Sverige och internationellt, exempelvis andra myndigheter och centralbanker. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
MER OM DIG
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av att arbeta med liknande analys- och policyarbete, och som har goda kunskaper om finansiella stabilitets- och makrotillsynsfrågor. Du har en master/magisterexamen eller högre inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller annan motsvarande utbildning från universitet eller högskola. Vi ser forskarutbildning som meriterande. Du har en mycket god analytisk förmåga och erfarenhet av att hantera och analysera stora mängder data med hjälp av programspråk som exempelvis Stata, MatLab, R, Python. Du är också nyfiken på att utforska vad ny teknik och nya metoder ger för analysmöjligheter.
När det gäller dig som person är du en stabil och mogen lagspelare med ett gott omdöme. Du har hög initiativkraft och arbetar strukturerat. Samtidigt är du prestigelös, självgående och kvalitetsmedveten och tar gärna ett stort eget ansvar. Du tycker om att arbeta i en föränderlig miljö och förstår hur du bidrar till helheten i Riksbankens verksamhet. Att du har ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor ser vi som en självklarhet. Du är en duktig skribent som tycker om att förmedla budskap på ett pedagogiskt sätt, och uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Så snart som möjligt/våren 2026
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Något av Riksbankens huvudkontor i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
