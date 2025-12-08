Erfaren ekonom till enheten för finansiella sammanlänkningar
2025-12-08
Har du mångårig erfarenhet och kunskap om finansiella marknader samt av att arbeta med analys av finansiella aktörer? Vill du bidra till ett mer effektivt och stabilt finansiellt system? Då är det här en tjänst för dig.
VI ERBJUDER DIG utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Då enheten för finansiella sammanlänkningar är en relativt ny enhet finns goda möjligheter att påverka inriktningen framöver.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
En betydande del av din portfölj kommer vara att vägleda avdelningens arbete kring analys och policy relaterat till viktiga marknaders funktionssätt. Syftet är att identifiera risker för stabiliteten och effektiviteten i det finansiella systemet samt verka för att förebygga dessa risker. I detta ingår även att förbättra vår inhämtning av marknadsinformation, agera bollplank och stötta medarbetare i olika projekt och uppgifter. Du kommer att ha breda kontaktytor och samarbeten inom Riksbanken, ofta direkt med beslutsfattarna, men även med andra myndigheter, marknadsaktörer och internationellt.
DITT TEAM
Enheten för finansiella sammanlänkningar är en av fyra enheter på avdelningen för finansiell stabilitet och består av drygt tio medarbetare. Enhetens uppdrag inkluderar att analysera sammanlänkningar i det finansiella systemet, med fokus på icke-banker och viktiga finansiella marknaders funktionssätt. Enheten har även ansvar inom ramen för Riksbankens roll som likviditetsförsörjare i kris samt ett brett internationellt arbete, bland annat inom ramen för den Europeiska systemrisknämnden (ESRB).
MER OM DIG
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet, minst 10 år, av att arbeta i eller gentemot finanssektorn och har en kandidatexamen eller högre inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller annan motsvarande utbildning från universitet eller högskola. Du har lång erfarenhet av att arbeta med analys av finansiella aktörer, som till exempel försäkringsbolag och fonder, och olika typer av finansiella instrument. Erfarenhet från privat sektor är meriterande.
När det gäller dig som person lägger vi stor vikt vid att du har en mycket god analytisk förmåga, är en genuin lagspelare, har hög initiativkraft och ett gott omdöme. Du är en stabil och mogen person som arbetar strukturerat, är skicklig på att presentera och kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Så snart som möjligt/våren 2026
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Huvudkontoren vid Brunkebergstorg och Klara i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev samt relevanta intyg/betyg senast den 2 januari 2026. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Åsa Ekelund: asa.ekelund@riksbank.se
fram till den 23 december 2025. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. Intervjuer kommer att inledas under vecka 3. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
Detta är ett heltidsjobb.
