Erfaren ekonom med inriktning mot redovisning till Finansdepartementet,
Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten
Är du en erfaren ekonom som är skicklig på att samarbeta med olika typer av människor och gillar att lösa problem? Vill du arbeta nära politiken och tillsammans med kompetenta kollegor utveckla offentlig sektor och förvaltningspolitik? Just nu kan vi erbjuda en spännande möjlighet att vara med och forma framtidens styrning och finansiering av kommunsektorn.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
På Kommunenheten arbetar vi med hur staten ska styra kommunsektorn, de generella statsbidragen, utjämningssystemet, den kommunala självstyrelsen och kommunallagen. Kommunenheten är en del av Avdelningen för offentlig förvaltning som ansvarar för upphandlingsfrågor, statlig arbetsgivar- och förvaltningspolitik, konsumentfrågor, digitalisering av den offentliga förvaltningen samt digital infrastruktur och säkerhet.
Som ekonom på Kommunenheten deltar du i arbetet med t.ex. underlag och analyser till politiska ledningen, budgetpropositionen, myndighetsuppdrag och gemensamberedningar. Från tid till annan ingår det också att ta fram lagstiftningsprodukter tillsammans med enhetens jurister t.ex, promemorior, kommittédirektiv, förordningar, lagrådsremisser eller propositioner. Du kommer att delta i föredragningar och avstämningar med ' den politiska ledningen. Ditt arbete präglas av en blandning av långsiktigt strukturella frågor och snabba bedömningar, och du förväntas delta i utvecklingen av arbetet. Inriktningen på sakfrågorna varierar utifrån politiska prioriteringar. Hög samarbetsförmåga och anpassningsförmåga till olika förutsättningar är viktiga egenskaper för att lyckas i ditt arbete.
På avdelningen och enheten arbetar ekonomer, jurister och statsvetare nära varandra, och du förväntas bidra i våra samarbeten. Ditt arbete kommer att innebära många kontakter med den politiska ledningen och med andra enheter och departement. Det kan också bli aktuellt att arbeta med frågor på någon annan enhet på avdelningen.
Bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi. Du har även flerårig, aktuell och till tjänsten relevant erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt arbete. Du har även några års aktuell och till tjänsten relevant erfarenhet av arbete med kommunal redovisning och/eller revision. Vidare har du aktuell och relevant erfarenhet av tolkning eller tillämpning av statlig styrning inom redovisning. Du har även till tjänsten relevanta kunskaper om redovisning och/eller revision.
Det är meriterande med aktuell och relevant erfarenhet av: arbete med utveckling av regelverk eller nominering för redovisning eller revision, kommunalekonomiska frågor i en kommun eller region, samhällsekonomiska kalkyler. Det är även meriterande med kunskap om kommunal särart inom redovisning, kunskap om revision i offentlig sektor eller privata bolag, kunskap om förvaltningspolitik och statlig styrning av kommunsektorn.
Dina egenskaper
Du är en strukturerad och kvalitetsmedveten person som arbetar på ett självständigt och flexibelt sätt. Du är duktig på att samarbeta med olika typer av personer både internt och externt.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, är du välkommen att kontakta tf enhetschef Johanna Edner eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali Saco, samt Lotta Nordqvist, ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 april, 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831)
9807535