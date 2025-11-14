Erfaren ekonom - arbeta med policy och analys på finansmarknadsavdelningen
Regeringskansliet / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Värdepappersmarknadsenheten, Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet
Har du en akademisk examen med inriktning mot nationalekonomi, finansiell ekonomi eller motsvarande, och ett genuint intresse för frågor inom finansmarknadsområdet? Då kan vi erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete i händelsernas centrum, där ekonomi och politik möts.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Finansmarknadsavdelningen ansvarar för att ta fram underlag för regeringens politik inom den finansiella sektorn. Värdepappersmarknadsenheten är en av fyra enheter på avdelningen och ansvarar för analys, policy och lagstiftning på värdepappersmarknaden - till exempel handel med finansiella instrument, värdepappersfonder, finansiell infrastruktur och åtgärder mot marknadsmissbruk. Arbetet präglas av marknadens snabba utveckling, digitalisering och det pågående arbetet inom EU för att skapa en kapitalmarknadsunion.
På ärdepappersmarknadsenheten arbetar ekonomer och jurister tillsammans i förhandlings-, analys- och lagstiftningsprojekt. Dina arbetsuppgifter kommer att vara inriktade på analys och utveckling av policy, samt förhandlingsarbete inom EU. Arbetet bedrivs stundtals i högt tempo och innebär kontakter med Finansdepartementets politiska ledning, andra departement, riksdagen, myndigheter och olika branschföreträdare. Resor inom Europa kan förekomma i tjänsten.
Aktuella frågor på enheten är bland annat arbetet för stärkt konkurrenskraft inom EU och förslag från EU-kommissionen om ökad integration och gemensam tillsyn på värdepappersmarknadsområdet. Löpande policyfrågor handlar till exempel om finansiella stabilitetsrisker utanför banksektorn, företagsobligationsmarknadens funktionssätt, hållbarhet och digitalisering. Publiceringsdatum2025-11-14Bakgrund
Du har en akademisk examen med inriktning mot nationalekonomi, finansiell ekonomi eller motsvarande. Det är meriterande om du har forskarutbildning.
Du har minst fem års arbetslivserfarenhet från finansmarknadsavdelningens verksamhetsområde och erfarenhet av kvalificerat analysarbete, inklusive hantering av data. Det är meriterande om du har arbetat inom värdepappersmarknadsområdet, liksom om du har erfarenhet av tillsyn, övervakning, internationella förhandlingar eller normbildande arbete som bedöms relevant för enhetens uppdrag.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska är en förutsättning för rollen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Arbetet ställer höga krav på problemlösande analysförmåga, självständighet och förmåga att driva processer framåt. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter samt är flexibel och snabb på att anpassa dig när ändrade omständigheter kräver det.
Du har mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, med förmåga att leverera väl underbyggda analyser inom givna tidsramar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm och tillträde så snart som möjligt. Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Brita Hammar, på 08-405 19 63. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Lotta Nordqvist (ST) och Miriam Ben Hadj Ali (Saco), som nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 december.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9606176