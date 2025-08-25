Erfaren Drifttekniker Till Nätavdelningen På Sfab
2025-08-25
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
SFABs verksamhet spelar en betydande roll i den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till en trygg och klimatsmart energianvändning, hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi tar ansvar för vår omvärld. Vi levererar energi till två tredjedelar av de som bor och verkar i Huddinge-, Botkyrka- och Salems kommuner - en av Sveriges mest expansiva regioner vad gäller nybyggnation av både bostäder och arbetsplatser. När regionen expanderar behövs energilösningar som kan möta det växande behovet av värme och kyla, och då är vi den naturliga och lokala energipartnern som skapar. Resurssmarta lösningar som är bra för kunden, oss och klimatet. Vi är stolta över vår fjärrvärme och fjärrkyla. Företaget står inför en utveckling och vi har en spännande, och händelserik resa framför oss! Vi söker en drifttekniker som vill vara med och bidra till en hållbar värld. Du blir en del av ett härligt team där du möts av ett varierande och självständigt arbete. Naturligtvis är du också en lagspelare med god social kompetens som trivs med att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Rollbeskrivning I tjänsten som drifttekniker erbjuder vi en möjlighet att ingå i ett team som jobbar tillsammans för en säker och stabil drift och därmed bidrar att våra kunder får leverans av miljövänlig fjärrvärme- och fjärrkyla. Du kommer att arbeta dagtid och beredskap kan komma att ingå i tjänsten. Din profil
Teknisk utbildning inom t.ex. drift, underhåll eller VA eller erfarenhet från liknande processer
Erfarenhet av drift- och underhåll av fjärrvärme, fjärrkyla vattenverk, gasnät eller processindustri är ett plus
Ett genuint intresse för energi- och teknik
Kunskap och erfarenhet från flödande medie, viss förståelse för Styr och Reglerteknik
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datavana
Meriterande om du har utbildning i Heta arbeten och Arbete på Väg
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid vem du är som person. Som person ser vi att du har ett högt säkerhetstänk och är duktig på att samarbeta med andra, samtidigt som du driver dina uppgifter självständigt. Som nättekniker behöver du vara strukturerad, service- och målinriktad. Du behöver ha god processförståelse och kan enkelt se helheten i ditt dagliga arbete. God datorvana är en fördel då vi arbetar i GIS-system med övervakning och återrapportering. Vi erbjuder: Här får du vara med och forma framtidens smarta energisamhälle, du får ett spännande arbete i en organisation där miljö och utveckling står i fokus. Vi erbjuder flera olika förmåner som tex gym på arbetsplatsen, arbetstidsförkortning, sjukvårdsförsäkring, attraktivt friskvårdsbidrag, lunchförmån, regelbundna hälsokontroller samt ett förmånligt pensionsavtal och en aktiv personalklubb. Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till framgång och nöjda kunder, därför arbetar vi medvetet för att vara en stimulerande och ansvarstagande arbetsplats, där kompetensutveckling och balans i livet är viktiga delar. Mångfald och jämställdhet hjälper oss att utvecklas och vi arbetar aktivt med hälsa och friskvård. Gå gärna in på vår rekryteringssida om du vill veta mer. https://rekrytering.sfab.se/
Övrigt: Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning tillämpas. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten Placering: på vårt kontor i Norsborg Tillträde: så snart som möjligt. OBS! SFAB arbetar inom samhällskritisk verksamhet och rekryteringsprocessen innehåller bakgrundskontroll för slutkandidater.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
