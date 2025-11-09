Erfaren djurvårdare sökes - nivå 2 eller nivå 3
2025-11-09
Vill du ta nästa steg i din karriär som djurvårdare i en modern och personlig klinik?
Grästorps Veterinärklinik är en väletablerad smådjursklinik med nybyggda och välplanerade lokaler från 2020. Hos oss står arbetsglädje, professionalism och gott kundbemötande i centrum - både för våra djurägare och kollegor.
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet som djurvårdare nivå 2 eller 3. Du trivs i en ansvarsfull och varierad roll där du får kombinera kundkontakt och administrativa uppgifter med praktiskt kliniskt arbete. I receptionen är du klinikens ansikte utåt, där du bokar patienter, hanterar telefonsamtal, ger rådgivning och säljer foder och produkter i vår butik. Din förmåga att triagera patienter vid ankomst och hålla struktur i bokningsschemat är viktig för att dagen ska flyta på effektivt och tryggt.
Du kommer också att arbeta på polikliniken med uppgifter som blodprovstagning samt enklare vård. Samt även arbeta i sterilen med vanligt förekommande uppgifter som djurvårdare.
Det är därför viktigt att du är självgående, trygg i din yrkesroll och flexibel i din vardag.
För att trivas hos oss ser vi att du är lojal, samarbetsvillig och har en naturlig förmåga att se och ta egna initiativ när det behövs. Du arbetar professionellt och empatiskt med både djur och människor, uttrycker dig tydligt och lyhört och har alltid ett serviceinriktat och vänligt bemötande.
Kvalifikationer (krav)
Minst 5 års erfarenhet som djurvårdare nivå 2 eller 3.
Trygg i triage, kundbemötande och bokningsflöde.
Vana vid provtagning, sterilarbete och basal vård på smådjur.
God datorvana och förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig:
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Heltidstjänst (vi är öppna för diskussion om omfattning)
Arbete i moderna lokaler och ett härligt team
Lön enligt kollektivavtal
Hos oss får du möjlighet att utvecklas vidare i en roll där både din erfarenhet och ditt engagemang gör skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningar löpande.
Kontakt och ansökan: Klinikchef Nathalie, nathalie@grastorpveterinarklinik.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: nathalie@grastorpveterinarklinik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Veterinärklinik & Rehab AB
467 30 GRÄSTORP Jobbnummer
