Erfaren distriktssköterska till Närvården Hemdal
2026-02-23
Vi söker en erfaren distriktssköterska som är intresserad av att arbeta på en enhet som satsar och driver vårdcentralen framåt. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska på vårdcentralen är arbetet varierat. Du möter patienter i varierande åldrar och med olika behov. Ditt arbete innefattar bland annat telefonrådgivning, eget mottagningsarbete, assistera läkare vid vissa undersökningar och behandlingar samt digital chatt via 1177 direkt. Om du har kompetens inom Astma/kol kommer det att vara en del av ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga professioner på vårdcentralen och förbättringsarbete ingår som en viktig del i det dagliga arbetet på vårdcentralen.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Hemdal är en väl inarbetad och relativt stor vårdcentral i Västerås, lokaliserad vid ingång 19 på sjukhusområdet. Vi ansvarar för drygt 13 100 listade patienter och vår enhet omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, rehabiliteringsenhet med fysioterapeuter och arbetsterapeut samt psykosocialt team med kurator, psykolog och sjuksköterska. Vårdcentralen satsar på att våga och kliver gärna in i nya sätt att tänka för att anpassa vården. Vi utvecklas och det finns stora möjligheter att vara med och påverka.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Hemdal och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se) Kvalifikationer
Du som söker är distriktssköterska med erfarenhet av telefonrådgivning och mottagningsarbete inom primärvården. För den här tjänsten är kompetens inom Astma/kol meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic som vi använder i vårt dagliga arbete och du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift.
Du är van vid att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt förhållningssätt. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du gillar utmaningar, tar gärna initiativ och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och är tillmötesgående i ditt bemötande med andra.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid, dagtid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
