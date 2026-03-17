Erfaren Diagonstekniker - Till BMW i Karlstad
2026-03-17
Har du ett brinnande intresse för premiumbilar? Kom och arbeta med oss på Autowåx Bil - en av de bästa BMW-återförsäljarna i Sverige.
Nu behöver vi stärka upp vårt verkstadsteam med en erfaren diagnostekniker. Du arbetar med premiumbilar i modern verkstadsmiljö.
Förutom diagnos är reparationsarbete, underhåll, AC och motorservice naturliga arbetsmoment. Lösningsorienterad och ansvarstagande är en självklarhet i din yrkesroll.
Vi är ett gött gäng och samarbete med kollegor är en självklar del av vardagen, liksom förmåga att arbeta självständigt med eget ansvar och ett gött driv. Du får möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete, och bidra till att alltid leverera bästa möjliga resultat för våra kunder.
Vi ser att du har
• Fordonsteknisk utbildning
• Några års erfarenhet av mekaniskt arbete
• El-kunskap
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
Vi erbjuder dig:
Utbildningsmöjligheter online eller via BMWs utbildningsakademi.
Spännande och varierande arbetsuppgifter.
Kostnadsfritt medlemskap på KMTIs gym & tillgång till hela träningsutbudet.
Intresserad av att jobba med oss? Vänta inte med din ansökan - Kontakta oss nu - vi ser fram emot att träffa dig!
Skicka oss ditt CV med rubrik Diagnostekniker och några rader om dig till: nymedarbetare@autowax.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: nymedarbetare@autowax.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autowåx Bil AB
(org.nr 556528-3164)
Säterivägen 24 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Håkansson anna.hakansson@autowax.se Jobbnummer
9801111