Erfaren CNC-ställare till Anderstorps Mekaniska Verkstad AB
Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gislaved Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gislaved
2025-12-09
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi på Anderstorps Mekaniska Verkstad AB (AMV) söker nu en erfaren CNC-ställare som vill ta ansvar för våra fräsmaskiner och bli en viktig del av vår fortsatta utveckling. Rollen tillsätts nu när en av våra kollegor går vidare i sin karriär - och vi söker därför dig som har god erfarenhet och snabbt kan bli självgående i produktionen.
Om rollen:
I rollen som CNC-ställare tar du ett helhetsansvar för inställning, körning, kvalitet och utveckling av våra fräsmaskiner. Du arbetar med HAAS VF2 och VF4 och din första uppgift blir att snabbt sätta dig in i maskinerna och säkerställa att produktionen följer planeringen.
Du blir också en viktig del av vår grupp för produktionsutveckling, där du bidrar i arbetet med:
Fixturer.
Arbetsmetoder.
program och förbättringar.
Vi arbetar i Monitor som affärssystem samt använder SolidWorks och CamWorks för ritning och CAM-programmering. Erfarenhet av dessa system är inget krav men du behöver ha förståelse för processen och vilja samarbeta i tekniska förbättringsarbeten.Publiceringsdatum2025-12-09Profil
Vi söker dig som har erfarenhet som CNC-ställare, CNC-operatör eller liknande bearbetningsarbete. Du är trygg i ritningsläsning, van att använda mätinstrument och har en stark känsla för kvalitet och detaljer. Du arbetar strukturerat, ansvarstagande och lösningsorienterat och du trivs i en mindre organisation där samarbetet är nära och frihet under ansvar är en självklarhet. Eftersom detta är en viktig tjänst söker vi dig som vill stanna långsiktigt, växa och bli en del av vår framtida produktion.
Meriterande
erfarenhet av inställningar och programjusteringar för produktions effektivitet.
kunskap i styrsystem som Fanuc/Haas.
Vi erbjuder
Hos AMV får du en central roll i en tekniskt driven verksamhet där dina idéer och din erfarenhet värdesätts. Du erbjuds:
En stabil och långsiktig anställning.
Nära samarbete med kunniga kollegor.
Delaktighet i produktionsutveckling och förbättringsprojekt.
Ett familjärt och engagerat arbetsklimat.Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval sker löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Plats: AnderstorpAnställningsform: Dagtid - Direktrekrytering hos Anderstorps Mekaniska Verkstad AB
Rekryteringspartner: Puls Bemanning & Rekrytering
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Lisa Johansson på
073-422 68 78 eller lisa@pulsbemanning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
PULS skapar mångfald, möten & möjligheter för just DIG!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personaluthyrning, Logistik & Service Anderstorp
(org.nr 556803-3343), https://www.amv-se.com/ Arbetsplats
Anderstorps Mekaniska Verkstad AB Kontakt
Lisa Johansson lisa@pulsbemanning.se Jobbnummer
9634623