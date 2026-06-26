Erfaren CNC montör till Mönsterås trädetaljer AB
Mönsterås Trädetaljer Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Mönsterås Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Mönsterås
2026-06-26
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Vi på Mönsterås trädetaljer AB söker nu en erfaren nc operatör.
Inriktning i första hand är att stötta vår produktion på den massiva sidan (massivt trä).
Du är kunnig och har erfarenhet som gör att du klarar av nc maskinen från dag ett. Du kan läsa och förstå ritningar, samt kan programmera. I rollen ska du även kunna lära upp nya och unga medarbetare.
En viss ledarroll ute på golvet är aktuell, så det är viktigt att du känner dig bekväm med att få delegering och kunna vara den som leder och driver den massiva sidan lite extra med hjälp av produktionschefen.
Viktigt även att du är i god form, då det förekommer en del tunga lyft. Viktigt även att du hanterar stress och medarbetare på ett fint sätt
Ser gärna att du är strukturerad och organiserad, samt driven och vill gärna skapa bättre miljö och jobba med lean, förbättringar och 5 S.
Vi lägger stor vikt kring vem du är som person, så skriv gärna i ansökan vem du är och vad du har för erfarenheter sedan tidigare.
Ansökan skickas till:denis@monsterastradetaljer.se
Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
endast genom e-mail
E-post: denis@monsterastradetaljer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "nc operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås Trädetaljer Aktiebolag
(org.nr 556342-3655)
Mileksvägen 2 (visa karta
)
383 22 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mönsterås Trädetaljer AB Jobbnummer
9979939