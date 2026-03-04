Erfaren CE-chaufför sökes Lastväxlare bil & släp (Schaktkörning)

BLM Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-03-04


Vi söker en erfaren CE-chaufför till körning med lastväxlare, bil och släp.

Arbetet består främst av daglig schaktkörning. Vi är anslutna till en lastbilscentral, vilket innebär stabila körningar och kontinuerligt arbete.

Vi söker dig som har god vana av att köra bil och släp, arbetar självständigt och tar ansvar för både fordon och uppdrag.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Erfarenhet av lastväxlare
Erfarenhet av bil och släp

Vi erbjuder
Kollektivavtal
Stabil körning via lastbilscentral
Seriös arbetsgivare och bra arbetsmiljö

Start omgående.

Endast sökande med erfarenhet av lastväxlare och bil & släp kommer att beaktas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: Bishwan_88@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BLM Åkeri AB (org.nr 559443-8524)

Kontakt
Bishwan Garib
Bishwan_88@hotmail.com
0763277145

Jobbnummer
9778143

