Erfaren CE-chaufför sökes Lastväxlare bil & släp (Schaktkörning)
BLM Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-03-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BLM Åkeri AB i Göteborg
Vi söker en erfaren CE-chaufför till körning med lastväxlare, bil och släp.
Arbetet består främst av daglig schaktkörning. Vi är anslutna till en lastbilscentral, vilket innebär stabila körningar och kontinuerligt arbete.
Vi söker dig som har god vana av att köra bil och släp, arbetar självständigt och tar ansvar för både fordon och uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Erfarenhet av lastväxlare
Erfarenhet av bil och släp
Vi erbjuder
Kollektivavtal
Stabil körning via lastbilscentral
Seriös arbetsgivare och bra arbetsmiljö
Start omgående.
Endast sökande med erfarenhet av lastväxlare och bil & släp kommer att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: Bishwan_88@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BLM Åkeri AB
(org.nr 559443-8524) Kontakt
Bishwan Garib Bishwan_88@hotmail.com 0763277145 Jobbnummer
9778143