Erfaren CE förare sökes till en ny lastväxlare
Faiz Vägtransporter AB / Fordonsförarjobb / Haninge Visa alla fordonsförarjobb i Haninge
2026-07-09
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Vi söker en erfaren och skötsam chaufför till varierande uppdrag i Stockholm. Jobbet är helgfria vardagar från cirka klockan 06.00-16.30. Man utgår från söderort eller norrort och kör en och samma lastbil, en ny Scania R460 XT. Det finns möjlighet att behålla lastbilen om man har parkeringsplats.
Den vi söker ska ha minst 1-2 års erfarenhet och goda referenser samt CE-körkort samt YKB. Det är meriterande att ha hjullastarkort och krankort.
Det går utmärkt att skicka mail för mer info.
Vi kan tyvärr inte erbjuda praktikplats. Endast sökande som har eftarenhet är av intresse.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: faiz.kranbilar@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastväxlare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Faiz Vägtransporter AB
(org.nr 559395-0453)
Kolonilottsvägen 47 (visa karta
)
137 58 TUNGELSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jon Alimander faiz.kranbilar@gmail.com 0735425448 Jobbnummer
9997566