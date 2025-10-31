Erfaren C-chaufför till leveranser i centrala Göteborg
Martin & Servera AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Martin & Servera AB i Göteborg
, Uddevalla
, Halmstad
, Jönköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren lastbilschaufför med C-körkort till vårt team i Göteborg.
Arbetet består av leveranser till våra kunder i centrala Göteborg, där du ofta möter både trånga gator och varierande förutsättningar.
För att trivas i rollen behöver du vara självständig, lösningsorienterad och ha god fysik, då arbetet tidvis kan vara både utmanande och fysiskt krävande.
Kan du leverera omtanke?
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Som chaufför hos oss är du en viktig del av helheten eftersom det är du som ser till att kunderna får sina varor i tid. Du blir också ett viktigt ansikte utåt för oss, den som möter våra kunder i vardagen. Genom omtanke om våra kunder och genom att se varje leverans som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare.
Trygga och bra villkor.
Vi är ett stort och stabilt företag som erbjuder en trygg anställning och bra lön.
Framtidens teknik.
Hos oss kör du moderna lastbilar, varav många går på el och biogas. Smart teknik gör att dina rutter optimeras och din planering förenklas.
För att kunna söka jobbet behöver du:
• erfarenhet av att köra i Göteborgs centrum
• ha C-körkort
• giltigt yrkeskompetensbevis
• digitalt förarkort
• gilla att möta människor och vara serviceinriktad
• förstå instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd
Vi ser det även som meriterande om du har ADR 1.3, erfarenhet av att distribuera kylda och frysta livsmedel samt om du har god lokalkännedom.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Dagtid
Adress: Martin & Servera Logistik AB, Gårdstens Industriväg 6, Agnesberg
För frågor kontakta: Produktionsledare Marcus Fransson Magnin - marcus.franssonmagnin@martinservera.se
eller rekryteringsansvarig Josefine Andersson - josefine.andersson@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl)
Facklig företrädare: (Handels) Andreas Tegeroth - andreas.tegeroth@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9582945