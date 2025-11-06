Erfaren C#/.NET-utvecklare? Bli en nyckelspelare i DevPort SydOst digitala
2025-11-06
Om rollen
Är du en erfaren mjukvaruutvecklare med ett starkt intresse för modern teknik och gedigna kunskaper inom C#/.NET? Då kan denna spännande möjlighet hos DevPort vara helt rätt för dig!
Som medansvarig inom vårt affärsområde Digitala Lösningar i Karlskrona, Malmö/Lund eller Helsingborg blir du en viktig del av vårt team. Du kommer att arbeta med intressanta och varierande projekt - både internt och ute hos våra kunder. Vi söker dig som är ansvarstagande, tar ägarskap över dina leveranser och trivs med att samarbeta i team där varje individ bidrar till helheten. Vi tror på kreativa problemlösare som vågar tänka nytt och leverera innovativa lösningar.
Din roll i teamet
I denna tjänst kommer du att vara med och utveckla samt integrera nya funktioner i komplex systemmjukvara, med fokus på backend-utveckling i C# och .NET.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Utveckla och integrera nya funktioner i komplexa system med fokus på backend-lösningar i C#/.NET.
Designa, utveckla och underhålla mikrotjänster.
Arbeta med molnplattformar som GCP, Azure eller AWS.
Bidra till hög kodkvalitet genom proaktiva kodgranskningar.
Samarbeta nära med tvärfunktionella team för att leverera skalbara och pålitliga lösningar.
Delta i projektarbete med fokus på snabba och kvalitativa leveranser.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom teknik, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Minst 8 års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling med dokumenterade resultat.
Djup kompetens inom C# och .NET för backend-utveckling.
Erfarenhet av att arbeta med API:er (RESTful, SOAP m.fl.) är meriterande.
Arbetat med molnplattformar som GCP, Azure eller AWS.
Tidigare erfarenhet av strukturerade projektmiljöer.
Flytande kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska.
Vad vi erbjuder
• Mångsidiga och utmanande uppdrag: Delta i spännande projekt hos olika kunder och branscher där dina kunskaper värderas mycket högt.
• Flexibel ersättning: Möjlighet till högre lön, fler semesterdagar - valet är ditt!
• Inspirerande arbetsmiljö: Ta del av roliga aktiviteter och konferensresor som stärker teamet och skapar minnesvärda upplevelser.
• Kontinuerlig utveckling: Förbättra dina kunskaper genom våra specialprojekt och/eller lunchföreläsningar som täcker ämnen från sociala färdigheter och stresshantering till avancerad batteriteknik.
• Innovativa arbetsuppgifter: Arbeta med cutting-edge produkter och den senaste tekniken i en miljö som främjar kreativitet och innovation.
Vill du vara med och skapa framtidens digitala lösningar tillsammans med ett team som värdesätter både dig, din kompetens och gemenskap?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Om du har frågor, mejla Frank Brunell på Frank.Brunell@devport.se
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
