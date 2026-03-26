Erfaren byggsmed? Ta nästa steg som förman i verkstad
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en förman (byggsmed/svetsare) till en av våra kunder i Skurup.
Vi söker dig som har lång erfarenhet inom stål- och byggbranschen, gärna som byggsmed, och som tidigare arbetat ute på fält - men som nu vill ta ett steg vidare till en mer ansvarstagande roll inne i verkstad.
Som förman arbetar du operativt i verkstaden med svetsning och tillverkning av stålkonstruktioner, samtidigt som du har ett ansvar för att arbetet flyter på enligt ritningar, tidsplan och kvalitet. Du fungerar som ett stöd för kollegorna och har en viktig roll i det dagliga samarbetet mellan verkstad och produktion.Dina arbetsuppgifter
• MIG/MAG-svetsning i grövre material
• Tillverkning och montering av stålkonstruktioner
• Ritningsläsning och tekniskt ansvar i det dagliga arbetet
• Fördela och samordna arbetsuppgifter i verkstaden
• Vara en länk mellan produktion och arbetsledning
Detta är en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete med ett övergripande ansvar och vara en naturlig ledare
i produktionen.
Arbetet är förlagt på dagtid, start enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som är en erfaren yrkesperson som vet hur jobbet ska göras på riktigt och som nu söker nästa steg
• mer ansvar, en stabil verkstadsvardag och slippa resor, kyla och väderberoende arbete.
Vidare söker vi dig som:
• Har erfarenhet som byggsmed, svetsare eller montör inom stål
• Tidigare har arbetat ute på fält/montage och nu vill arbeta i verkstad
• Är trygg i grövre MIG/MAG-svetsning
• Har mycket god ritningsläsningsförmåga
• Har viss datorvana
• Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
• Trivs i en ledande roll och är van att ta initiativ
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patricia Wendel patricia.wendel@ikett.com Jobbnummer
9820812