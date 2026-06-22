Erfaren Byggprojektledare till kommun i Stockholm
Poolia AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-22
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Typ av tjänst: Konsultuppdrag Uppdragsperiod: Två år, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning Uppdragsstart: V. 33 Placering: Södra Stockholm, hybridarbete erbjuds 2 dagar per vecka Ansökan: Ange i din ansökan beskrivning av efterfrågade kravPubliceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vi söker två Byggprojektledare som vill driva och utveckla samhällsviktiga fastighetsprojekt – från tidiga skeden till färdig byggnad.
Som Byggprojektledare ingår du i projektverksamheten inom teknik- och fastighetsförvaltningen i Botkyrka kommun. Verksamheten består av cirka 20 medarbetare som arbetar med kommunens projekt inom bygg och VA. I rollen arbetar du med komplexa byggprojekt och bidrar med teknisk kompetens redan i detaljplaneskedet för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar ur drift- och underhållsperspektiv.
Du leder projekt genom hela processen – från utredning och förstudier till projektering, upphandling, genomförande och överlämning. Arbetet innebär att du samordnar olika aktörer, följer upp projektens mål och säkerställer att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, krav och beslutade ramar. I uppdraget ingår även att bidra till utveckling av arbetssätt och processer inom projektverksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda projekt från tidiga utredningar och förstudier till färdigställande och överlämning
Planera och leda byggprojekt inom nyproduktion, ombyggnation och större underhåll
Följa upp projektens ekonomi, tidplan och kvalitet
Ta fram tidsplaner, budgetar och kvalitetskrav
Ansvara för arbetsmiljöarbete och genomföra riskanalyser
Upphandla entreprenader och konsulter samt avropa tjänster enligt lagen om offentlig upphandling
Ta fram beslutsunderlag, tjänsteutlåtanden och projektdokumentation
Driva erforderlig bygglovs- och detaljplansärenden.
Föra löpande kommunikation med olika intressenter bl.a. hyresgäster, förvaltare och myndigheter mm.
I rollen har du ett helhetsansvar för dina projekt och arbetar nära både interna och externa aktörer. Du är spindeln i nätet och behöver vara god kommunikatör som leder många till gemensamt mål. Du rapporterar till enhetschef och bidrar till att utveckla arbetssätt inom projektverksamheten.
Krav på erfarenhet och kunskaper
Du har en utbildning inom byggteknik på minst högskoleingenjörsnivå.
Du har minst 8 års erfarenhet av arbete som offentlig beställare eller dennes representant i byggprojekt, varav minst 5 år som självständig Byggprojektledare där du haft ett sammanhållet ansvar och drivit projekt i olika skeden.
Du har varit delaktig i processen vid framtagande av utredningar, projekteringsarbete samt framtagande av system- och bygghandlingar under de senaste 5 åren.
Du har varit ansvarig i produktionsskede från entreprenadupphandling (enligt Lagen om offentlig upphandling) till överlämning till drift och förvaltning och ha säkerställt god leverans, under de senaste 5 åren.
Erfarenhet av att samordna flera aktörer, såsom entreprenörer, konsulter och interna funktioner samt myndigheter.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, tjänsteutlåtanden eller annan projektdokumentation på svenska.
Erfarenhet av att arbetat i digitala projektverktyget Antura Projects
Du kan formulera dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Om Poolia
Konsultrollen passar dig som söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948103-2064184". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9972964